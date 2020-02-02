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Обскакала Меган Маркл: Кейт Миддлтон получила звание "иконы стиля" среди монархинь

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.02.2020 - 15:36
Обскакала Меган Маркл: Кейт Миддлтон получила звание "иконы стиля" среди монархинь
Кейт Миддлтон (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Стиль герцогини Кембридской пришелся по душе большинству британцев

Кейт Миддлтон окрестили иконой стиля почти сразу, как она вошла в королевскую семью, и каждым своим выходом в свет она лишь подтверждает почетное звание. Кроме того, герцогиня Кембриджская является одной из самых влиятельных женщин планеты. Модные издания скрупулезно изучают ее образы, а элементы ее гардероба моментально сметаются с полок бутиков и магазинов. Поэтому выбор британцев не был сюрпризом – они отдали Кетрин первое место в топе самых стильных королевских особ.

Исследование, проведенное школой моды Fashion Retail Academy, показало, что почти половина опрошенных британцев (а это 47,8%) проголосовали за Кейт Миддлтон, тогда как 20,1% выбрали герцогиню Сассекскую. Кейт показала свою популярность во всех возрастных демографических группах, в то время как Меган Маркл получила модное одобрение среди группы до 45 лет, причем 10% из 55+. Именно такую статистику приводит издание TATLER.

Обскакала Меган Маркл: Кейт Миддлтон получила звание &quot;иконы стиля&quot; среди монархинь

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

А вот принц Гарри обошел своего брата принца Уильяма в рейтинге мужчин-монархов: 13,9% считают мужа Меган Маркл самой стильной королевской фигурой среди мужчин, тогда как за герцога Кембриджского проголосовало лишь 11,5%. Действительно, принца Гарри предпочли участницы всех возрастных демографических групп, за исключением группы старше 55 лет, которая больше склонялась к Уильяму.

Обскакала Меган Маркл: Кейт Миддлтон получила звание &quot;иконы стиля&quot; среди монархинь

Королева Елизавета II (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Королева Елизавета II заняла третье место среди самых стильно одетых женщин-монархинь. Она обошла Меган Маркл в группе голосующих 55+, в то время каждый десятый (9,8%) из категории 18-24 лет сообщил, что монархиня влияет на их стиль.

Ранее стала известна причина паники и подавленности герцогини Кембриджской. Кейт Миддлтон пребывает в состоянии тревоги из-за спешного отъезда принца Гарри и Меган Маркл в Канаду.

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