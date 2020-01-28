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Кейт Миддлтон в "платье-школьницы" показала идеальный ансамбль для торжественных случаев

Lite » Мода 28.01.2020 - 11:53
Кейт Миддлтон в "платье-школьницы" показала идеальный ансамбль для торжественных случаев
Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджская подобрала идеальный ансамбль по такому поводу

Кейт Миддлтон продолжает активный старт нового года - активный и стильный! После небольшого перерыва герцогиня Кембриджская вновь отправилась на очередной мероприятие. На этот раз с супругом. Так, 27 января в Вестминстере состоялась торжественная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста. В череде встреч, связанных с запуском новой масштабной программы защиты детей, супруга принца Уильяма, конечно же, нашла время в плотном графике.

Для посещения церемонии герцогиня Кембриджская, как и полагает случаю, выбрала сдержанный элегантный образ в черно-серых тонах. Кейт Миддлтон выглядела безупречно. И следует отдельно подчеркнуть работу стилистов герцогини. Ведь выбранный образ идеально подходил поводу, а также отличался элегантностью. Получился вполне стильный деловой аутфит.

Кейт Миддлтон в &quot;платье-школьницы&quot; показала идеальный ансамбль для торжественных случаев

Кейт Миддлтон в &quot;платье-школьницы&quot; показала идеальный ансамбль для торжественных случаев

Кейт Миддлтон в &quot;платье-школьницы&quot; показала идеальный ансамбль для торжественных случаев

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/just.royal.family)

Герцогиня Кэтрин на собственном примере доказала, что и серый цвет может выглядеть благородно. На церемонию под руку с мужем Миддлтон пришла в твидовом платье от Catherine Walker. Платье с пышной юбкой длины по колено декорировано черным воротником, а также поясом с черной пряжкой. Тонкий поясок особенно выгодно подчеркнул хрупкую фигуру герцогини. Следует отметить, что серый цвет обычно полнит. Но со своими идеальными формами супруга принца Уильяма может себе позволить носить любой цвет.

Официальный деловой ансамбль герцогини дополняют черные замшевые туфли на шпильке, маленький элегантный клатч, а также серьги с жемчугом. Волосы собраны в изысканную прическу, а неброский макияж, как обычно, сделан с акцентом на глаза.

Кейт Миддлтон в &quot;платье-школьницы&quot; показала идеальный ансамбль для торжественных случаев

Кейт Миддлтон в &quot;платье-школьницы&quot; показала идеальный ансамбль для торжественных случаев

Кейт Миддлтон в &quot;платье-школьницы&quot; показала идеальный ансамбль для торжественных случаев

Герйог и герцогиня Кембриджские на церемонии памяти жертв Холокоста (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

“День памяти жертв Холокоста проводится в годовщину освобождения Освенцима-Биркенау и чествует жертв Холокоста, жертв преследований нацистов и последующих геноцидов в Камбодже, Руанде, Боснии и Дарфуре.Во время Холокоста многие люди рисковали своими жизнями, чтобы помочь другим. Во время церемонии герцог Кембриджский прочитал отрывок из письма, написанного о его прабабушке принцессе Алисе, в котором рассказывалось, как она помогла спрятать своих друзей-евреев в своем доме. Во время службы были зажжены 75 свечей памяти - в честь 75-й годовщины окончания Холокоста. После церемонии герцог и герцогиня Кембриджские поговорили с людьми, пережившими Холокост”, - говорится в официальном сообщении пресс-службы монаршей Семьи Великобритании.

Напомним, ранее стало известно, что члены королевской семьи строят планы по возвращению "непутевых" Меган Маркл и принца Гарри.

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Новости Украины Кейт МиддлтонПринц Уильям
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