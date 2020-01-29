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Фигура-мечты: Кейт Миддлтон эффектно подчеркнула формы брюками-скинни

Lite » Мода 29.01.2020 - 14:26
Фигура-мечты: Кейт Миддлтон эффектно подчеркнула формы брюками-скинни
Кейт Миддлтон (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Керцогиня Кембриджская продолжает реализовывать программу 5BigQuestions

Кейт Миддлтон приятно удивляет своей активностью и энергичностью. Не зря герцогиня Кэмбриджская взяла себе новогодний перерыв с семьей. За неделю Кейт успела совершить пять официальных выходов! Это едва ли не рекорд для членов королевской семьи. А все из-за запуска нового масштабного социального проекта супруги принца Уильяма - 5BigQuestions. В рамках проекта герцогиня Кэтрин пытается поднять важность правильного воспитания детей в возрасте до 5 лет. Так как исследования доказывают, что именно с самого рождения и до 5 лет формируется база будущего социального поведения человека. С целью реализации программы Миддлтон колесит по всей Великобритании, заезжая даже в самые маленькие города. Где посещает детские дома, больницы, учебные учреждения. Общается с родителями и их детьми, воспитателями и соцработниками… В общем, будни монаршей семьи начинают постепенно налаживаться после скандала с отречением Меган Маркл и принца Гарри.

Теперь на первый план наконец вышла и 38-летняя герцогиня Кембриджская. Сегодня, 29 января она посетила дошкольное учреждение Stockwell Gardens в Лондоне. Опять-таки, в рамках программы 5BigQuestions.

Фигура-мечты: Кейт Миддлтон эффектно подчеркнула формы брюками-скинни

Фигура-мечты: Кейт Миддлтон эффектно подчеркнула формы брюками-скинни

Кейт Миддлтон с сотрудниками школы Stockwell Gardens в Лондоне

Для очередного выхода Кейт выбрала повседневный образ. Конечно же, с вкраплением элегантности. Перед камерами супруга принца Уильяма появилась в классическом кашемировом пальто цвета морской волны. Базовый образ состоит из белоснежной трикотажной блузы с орнаментом под горло, а также черных облегающих брюк. В очередной раз Миддлтон умело подчеркнула стройную фигуру. Стильный образ герцогини дополняют замшевые ботильоны на устойчивом каблуке.

Фигура-мечты: Кейт Миддлтон эффектно подчеркнула формы брюками-скинни

Фигура-мечты: Кейт Миддлтон эффектно подчеркнула формы брюками-скинни

Фигура-мечты: Кейт Миддлтон эффектно подчеркнула формы брюками-скинни

И кстати, если ранее в сети поднялась шумиха по поводу появления герцогини Кэтрин на публике без обручального кольца от принца Уильяма, то на этот раз поклонники пары могут быть спокойны. Уникальное колечко из личной коллекции принцессы Дианы красовалось на пальчике герцогини.

Пресс-служба Кенсингтонского дворца опубликовала немало фото, на которых Миддлтон мило играет с детьми. Помогает им готовить и т.д. В который раз герцогиня Кембриджская показала, как сильно она любит детей!

Фото в материале: twitter.com/kensingtonroyal

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