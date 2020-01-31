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Кейт Миддлтон находится в панике: названа причина

STYLERЖизнь    31.01.2020 - 22:44
Кейт Миддлтон находится в панике: названа причина
Кейт Миддлтон в подавленном состоянии (фото: facebook.com.TheBritishMonarchy)

Кейт Миддлтон очень скучает по своему деверю и испытывает волнение и тревогу

Кейт Миддлтон находится в подавленном состоянии из-за быстрого отъезда принца Гарри и Меган Маркл в Канаду. Вскоре супруги составят королевские полномочия и приобретают автономность, о которой так давно мечтали. Герцогиня Кембриджская была очень близка с Гарри и переживает, что они больше не смогут поддерживать эту духовную связь.

Как сообщает US Weekly, Кейт чувствует себя растерянной и тревожной. Инсайдеры утверждают, что иногда видят герцогиню в слезах и она очень переживает из-за скорой разлуки со своим деверем. К тому же, после отъезда Меган и Гарри на плечи других членов семьи упадет серьезная нагрузка и они будут гораздо больше заняты на официальных приемах и раутах.

Кейт Миддлтон находится в панике: названа причинаКейт Миддлтон будет скучать за принца Гарри (фото: facebook.com.TheBritishMonarchy)

Кейт очень уставшая, так как не может уделять семье должного внимания, а нагрузка будет расти еще больше.

"У нее практически не остается времени на отдых. И, когда она пытается заснуть, ее одолевают мысли... Кейт в панике, у нее случаются приступы тревоги", — рассказывают источники, близкие к окружению Кейт.

По словам источника, Меган Маркл и Кейт Миддлтон никогда не были близки, а сейчас и вовсе наладить контакт не предоставляется возможным. Женщины уже очень дано не общались друг с другом и не обсуждали семейные дела.

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