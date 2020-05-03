Как обрести хорошее настроение и уверенность в себе: лайфхаки от Насти Каменских

Певица дала советы, как любить и ценить себя
Целый 21 день Настя Каменских вела свой мотивационный марафон "Жизнь в стиле NK", в рамках которого делилась с поклонниками полезными советами по саморазвитию, отношениям с близкими, принятию себя, а также рассказывала об уходе за собой и правильном рационе питания. Каждому дню отвечал свой цвет - так, в это воскресенье это оранжевый. Отметим, что 3 мая - заключительный день марафона певицы, который она решила посвятить уверенности в себе.
Каменских отметила, что была очень рада поделиться своим опытом с фанами и надеется, что ее советы действительно помогут. Также звезда поделилась лайфхаками, которые помогут пребывать в хорошем настроении и обрести уверенность в себе.
"Мне было очень приятно провести эти три недели вместе с вами и делиться разнообразной информацией. Теперь мы знаем, как правильно планировать и наполняться энергией с помощью цвета, от общения с другими людьми, от природы и даже еды! Мы научились любить и слушать себя, находить радость даже в самых простых вещах и мечтать так, чтобы мечты исполнялись!
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)⠀
И в завершение курса еще одно задание, чтобы всегда обретать хорошее настроение и уверенность в себе:
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Большая любовь: Настя Каменских расписала рецепты любимых блюд и ПП-сладостей⠀
Выпишите эти пункты на листике и положите с собой в сумочку, в кошелек или в карман
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Артистка напомнила о том, что мысли и слова обладают большой силой.
"Сила мысли и слова - это мощные инструменты управления жизнью. И вы сами настраиваетесь на энергетическую частоту реальности, которую хотите для себя и таким образом она создается вокруг вас", - подытожила Каменских.
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Напомним, Настя Каменских рассекретила важный источник женской силы и предложила научиться гармонизировать и укреплять отношения с другими женщинами, подругами и окружением.