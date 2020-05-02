Благотворно влияет на жизнь: Настя Каменских рассекретила важный источник женской силы

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица дала советы женщинам по наполняющему общению

Настя Каменских традиционно продолжает свой полезный и познавательный марафон-треннинг "Жизнь в стиле NK", на котором поднимает важные и актуальные женские темы и учит поклонниц жить в гармонии с собой, раскрывать потенциал, развивать таланты, совершенствоваться и становиться лучшей версией себя. Не обходит она стороной и темы ухода за собой, и делится проверенными домашними рецептами чудо-средств. Каждый день – новая тема и определенный цвет, который наполняет энергией и помогает сосредоточиться на пройденном материале. Так, субботы посвящены синему цвету и обсуждению вопросов общения и взаимоотношений.

В этот раз Настя предложила научиться гармонизировать и укреплять отношения с другими женщинами, подругами и окружением, а также заряжаться позитивом от общения с ними. По ее мнению через общение с представительницами прекрасного пола можно наполниться очень сильной женской энергетикой и жизненной энергией.

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Она дала советы, как сделать такое общение гармоничным и продуктивным:



⠀Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"1.Общайтесь с женщинами, с которых вам хочется брать пример. С теми, кто красиво думает, говорит и делает. И обязательно развивается!

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2.Общайтесь с другими женщинами по телефону больше. И это не пустая трата времени, а выплеск энергии, которая накопилась в вас и которую лучше высвободить с такими же женщинами, ведь женщину лучше всего может только другая женщина. Выбирайте приятные и позитивные темы для разговора с другими женщинами. Важно, чтобы общение не было постоянным обсуждением сугубо проблем, претензий и жалоб", - предложила Настя.

Она посоветовала сосредоточиться на чем-то хорошем и легком для восприятия: уходе за собой, путешествиях, новых знакомствах, планах и целях. Энергетика легкости после такого приятного разговора благотворно влияет на жизни в общем.

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"3.Говорите другим женщинам комплименты. Добрые слова сами по себе дают нам мощный прилив энергии. Принимайте комплименты в свою сторону открыто, без смущения и с благодарностью.

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4.Сделайте другой женщине подарок. Подруге, сестре, маме, бабушке или коллеге. Без повода, просто так. Искренние порывы сердца ценятся намного больше. И от самого процесса дарения чего-то, пусть даже маленького и символического, вы получите намного больше энергии, чем от получения подарка. Хотя та, кого вы таким образом порадовали, очень скоро захочет подарить что-нибудь и вам.

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5.Устраивайте дни встреч с подругами, когда вы будете встречаться и обсуждать все на свете, вместе завтракать, ходить по магазинам, фотографировать друг друга или осваивать новый навык. Сейчас пусть такие встречи будут в формате видеозвонков друг другу, но после карантина обязательно чаще встречайтесь с подругами. Такие встречи создают крепкий фон женской силы", - заверила певица.

Ранее Потап показал забавное и оригинальное архивное фото с женой Настей Каменских.