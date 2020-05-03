Як отримати гарний настрій і впевненість у собі: лайфхаки від Насті Каменських

Цілий 21 день Настя Каменських вела свій мотиваційний марафон "Життя в стилі NK", в рамках якого поділилася з шанувальниками корисними порадами щодо саморозвитку, стосунків з близькими, прийняття себе, а також розповідала про догляд за собою і правильний раціон харчування. Кожному дню відповідав свій колір - так, в цю неділю це помаранчевий. Зазначимо, що 3 травня - заключний день марафону співачки, який вона вирішила присвятити впевненості в собі.

Каменських зазначила, що була дуже рада поділитися своїм досвідом з фанами і сподівається, що її поради дійсно допоможуть. Також зірка поділилася лайфхаками, які допоможуть перебувати в гарному настрої і знайти упевненість в собі.

"Мені було дуже приємно провести ці три тижні разом з вами і ділитися різноманітною інформацією. Тепер ми знаємо, як правильно планувати і наповнюватись енергією за допомогою кольору, від спілкування з іншими людьми, від природи і навіть їжі! Ми навчилися любити і слухати себе, знаходити радість навіть у найпростіших речах і мріяти так, щоб мрії виконувалися!



Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)⠀

І в завершення курсу ще одне завдання, щоб завжди мати гарний настрій та впевненість у собі:

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напишіть, в чому ви унікальні і ваші сильні риси характеру (мінімум 10 пунктів, але краще - як можна більше)

кожен раз при виході з дому, а особливо, коли належить важлива зустріч, розмова або завдання, виберіть 3-4 унікальні риси, які вам для цього знадобляться Це може бути ваша доброта, проникливість і вміння слухати. А може бути вміння подати себе, відстоювати свою думку або переконувати інших

Велика любов: Настя Каменських розписала рецепти улюблених страв і ПП-солодощів⠀

Випишіть ці пункти на листочку і покладіть з собою в сумочку, в гаманець або в кишеню

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кожен раз, коли ви будете зустрічати перешкоди, коли будете відчувати, що щось іде не за планом, що можете не впоратися із завданням — візьміть листочок в руку і відчуйте, як він підсилює вашу енергію і дає те, що вам потрібно в даний момент.

щоранку промовляйте перед дзеркалом ті пункти, які роблять вас особливим і за що ви себе любите. Скажіть, що у вас все виходить і вас чекає цікавий і продуктивний день", - закликала Настя.

Артистка нагадала про те, що думки й слова мають велику силу.

"Сила думки і слова - це потужні інструменти управління життям. І ви самі налаштовуєтеся на енергетичну частоту реальності, яку хочете для себе і таким чином вона створюється навколо вас", - підсумувала Каменських.

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Нагадаємо, Настя Каменських розсекретила важливе джерело жіночої сили і запропонувала навчитися гармонізувати і зміцнювати відносини з іншими жінками, подругами і оточенням.