Як отримати гарний настрій і впевненість у собі: лайфхаки від Насті Каменських

Співачка дала поради, як любити і цінувати себе
Цілий 21 день Настя Каменських вела свій мотиваційний марафон "Життя в стилі NK", в рамках якого поділилася з шанувальниками корисними порадами щодо саморозвитку, стосунків з близькими, прийняття себе, а також розповідала про догляд за собою і правильний раціон харчування. Кожному дню відповідав свій колір - так, в цю неділю це помаранчевий. Зазначимо, що 3 травня - заключний день марафону співачки, який вона вирішила присвятити впевненості в собі.
Каменських зазначила, що була дуже рада поділитися своїм досвідом з фанами і сподівається, що її поради дійсно допоможуть. Також зірка поділилася лайфхаками, які допоможуть перебувати в гарному настрої і знайти упевненість в собі.
"Мені було дуже приємно провести ці три тижні разом з вами і ділитися різноманітною інформацією. Тепер ми знаємо, як правильно планувати і наповнюватись енергією за допомогою кольору, від спілкування з іншими людьми, від природи і навіть їжі! Ми навчилися любити і слухати себе, знаходити радість навіть у найпростіших речах і мріяти так, щоб мрії виконувалися!
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)⠀
І в завершення курсу ще одне завдання, щоб завжди мати гарний настрій та впевненість у собі:
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Велика любов: Настя Каменських розписала рецепти улюблених страв і ПП-солодощів⠀
Випишіть ці пункти на листочку і покладіть з собою в сумочку, в гаманець або в кишеню
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Артистка нагадала про те, що думки й слова мають велику силу.
"Сила думки і слова - це потужні інструменти управління життям. І ви самі налаштовуєтеся на енергетичну частоту реальності, яку хочете для себе і таким чином вона створюється навколо вас", - підсумувала Каменських.
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Нагадаємо, Настя Каменських розсекретила важливе джерело жіночої сили і запропонувала навчитися гармонізувати і зміцнювати відносини з іншими жінками, подругами і оточенням.