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"Образ Монро": Лилия Ребрик свекнула роскошной грудью в "страстном" наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.08.2019 - 12:57
"Образ Монро": Лилия Ребрик свекнула роскошной грудью в "страстном" наряде
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Звезда предстала в образе героини сериала

Лилия Ребрик обожает свою вторую профессию – актерство, ведь она дает звезде возможность постоянно меняться, перевоплощаясь в разных людей. Лилия блистает на экране в украинских фильмах и сериалах и играет на сцене театра. Ее героини имеют ярку и эффктную внешность, как и сама ведущая. Новый образ также получился у Лилии эффектным и ярким. В подтверждение этому она опубликовала красочное фото в Instagram.

Теледива идет по траве в туфлях-лодочаках и ярком алом платье-миди с внушительным декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь, а тонкий поясок – стройную талию. В руках у нее – маленькая золотистая сумочка. Волосы звезды аккуратно собраны сзади и уложены в крупные естественные локоны, на губах играет алая помада в тон наряду. Именно в таком образе она вскоре предстанет на экранах впродолжении украинского сериала.

"Моя Свєтка готова. #Папаньки2. #зйомки #другийсезон #actorslife P.S на підборах по траві- це вже класика", - подписала Лилия яркий кадр.

&quot;Образ Монро&quot;: Лилия Ребрик свекнула роскошной грудью в &quot;страстном&quot; наряде

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Фото так понравилось поклонникам, что они не удержались от комплиментов и сравили украинскую красавицу с легендарной Мэрилин Монро.

  • Как всегда шикарная
  • Лилия, вы как всегда конфетка
  • Ліля, Ви як заажди чарівна
  • Красотка!
  • Прям образ Монро в этом платье
  • Как вам к лицу
  • Солнечная!
  • Красуня

Скриншот комментариев

Напомним, что Лилия Ребрик показала летний образ в полосатом платье-сарафане с бантами-завязками на плечах.

Ранее Лилия Ребрик рассказала, чем привыкла заниматься, пока ее годовалая малышка Полина отдыхает.

Также Лилия Ребрик показала фотосессию в поле, примерив венок из цветов и колосков.

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Новости Украины Лилия Ребрик
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