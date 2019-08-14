"Образ Монро": Лілія Ребрик блиснула розкішними грудьми в "пристрасному" вбранні

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Зірка з'явилася в образі героїні серіалу

Лілія Ребрик обожнює свою другу професію – акторство, адже вона дає зірці можливість постійно змінюватись, перевтілюючись в різних людей. Лілія блищить на екрані в українських фільмах і серіалах і грає на сцені театру. Її героїні мають ярку і эффктную зовнішність, як і сама ведуча. Новий образ також вийшов у Лілії ефектним і яскравим. У подтвердження цього вона опублікувала яскраве фото в Instagram.

Теледіва йде по траві в туфлях-лодочаках і яскравій червонійсукні-міді з великим декольте, яке підкреслило її пишні груди, а тонкий поясок – струнку талію. В руках у неї – маленька золотиста сумочка. Волосся зірки акуратно зібране ззаду і покладені в великі природні локони, на губах грає червона помада в тон вбранню. Саме в такому образі вона вскорепредстанет на екранах скоро з'явиться на екранах в продовженні українського серіалу.

"Моя Свєтка готова. #Папаньки2. #зйомки #другийсезон #actorslife P. S на підборах по траві - це вже класика", - підписала Лілія яскравий кадр.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Фото так сподобалося шанувальникам, що вони не втрималися від компліментів і сравили українську красуню з легендарної Мерилін Монро.

Як завжди шикарна

Лілія, ви як завжди цукерочка

Ліля, Ви як заажди чарівна

Красуня!

Прям образ Монро в цьому платті

Як вам до лиця

Сонячна!

Красуня

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Лілія Ребрик показала літній образ в смугастому платті-сарафані з бантами-зав'язками на плечах.

Раніше Лілія Ребрик розповіла, чим звикла займатися, поки її однорічна дівчинка Поліна відпочиває.

Також Лілія Ребрик показала фотосесію в полі, примірявши вінок із квітів і колосків.