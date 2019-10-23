Обольстительная внучка Ротару в блестящем мини колесит по ночному Нью-Йорку

Внучка Софии Ротару, 18-летняя Соня Евдокименко начала учебный год в престижной нью-йоркской Школе дизайна. Кстати, это заведение окончило немало именитых дизайнеров, ставших мировыми легендами. Девушка поселилась в уютных и стильных апартаментах на Манхэттене и периодически устраивает зрелищные стрит-стайл фотосеты. На новом снимке в Instagram она показала образ для вечернего выхода в свет.

Юная красавица выбрала короткое платье-мини, щедро декорированное крупными пайетками. Ассиметричный крой позволил пикантно оголить одно плечо, а длинна наряда – блеснуть стройными длинными ножками в удобных белоснежных кроссовках.

Соня расположилась на заднем сидении машины, а за стеклом пролетают ночные урбанистические пейзажи одного из самых престижных районов города. Снимок вышел немного размытым, будто сделанным в движении.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Под фото скопилось немало слов восхищения и комплиментов от пользователей сети.

Шикарно выглядишь

Какая классная фотография

Ух, какая ты яркая

Тебе это платье очень идет

Очень красивое платье

Какая крутая фотка

Очень красиво смотрится

Такая очаровательная

Крутой образ! Красотка!

Скриншот комментариев

Ранее внучка Софии Ротару, юная Соня Евдокименко показала уютный осенний образ в стильном кардигане и черном платье-мини рубашечного стиля. Девушка обработала фото так, что они, по словам поклонников, выглядели "мистически".

Также Соня Евдокименко прошлась по Манхэттену в дерзком наряде. Она выбрала для фотопрогулки кожаные ботфорты, топ, расшитый пайетками, и черную мини юбку.