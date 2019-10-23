Обольстительная внучка Ротару в блестящем мини колесит по ночному Нью-Йорку

Девушка насладилась видами города из авто
Внучка Софии Ротару, 18-летняя Соня Евдокименко начала учебный год в престижной нью-йоркской Школе дизайна. Кстати, это заведение окончило немало именитых дизайнеров, ставших мировыми легендами. Девушка поселилась в уютных и стильных апартаментах на Манхэттене и периодически устраивает зрелищные стрит-стайл фотосеты. На новом снимке в Instagram она показала образ для вечернего выхода в свет.
Юная красавица выбрала короткое платье-мини, щедро декорированное крупными пайетками. Ассиметричный крой позволил пикантно оголить одно плечо, а длинна наряда – блеснуть стройными длинными ножками в удобных белоснежных кроссовках.
Соня расположилась на заднем сидении машины, а за стеклом пролетают ночные урбанистические пейзажи одного из самых престижных районов города. Снимок вышел немного размытым, будто сделанным в движении.
Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
Под фото скопилось немало слов восхищения и комплиментов от пользователей сети.
Скриншот комментариев
Ранее внучка Софии Ротару, юная Соня Евдокименко показала уютный осенний образ в стильном кардигане и черном платье-мини рубашечного стиля. Девушка обработала фото так, что они, по словам поклонников, выглядели "мистически".
Также Соня Евдокименко прошлась по Манхэттену в дерзком наряде. Она выбрала для фотопрогулки кожаные ботфорты, топ, расшитый пайетками, и черную мини юбку.