ru
ua

Зваблива онука Ротару в блискучому міні колесить по нічному Нью-Йорку

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Дівчина насолодилася видами міста з авто

Внучка Софії Ротару, 18-річна Соня Євдокименко почала навчальний рік у престижній нью-йоркській Школі дизайну. До речі, цей заклад закінчило чимало іменитих дизайнерів, які стали світовими легендами. Дівчина поселилася в затишних і стильних апартаментах на Манхеттені і періодично влаштовує видовищні стріт-стайл фотосети. На новому знімку в Instagram вона показала образ для вечірнього виходу в світ.

Юна красуня вибрала коротке плаття-міні, щедро декороване великими пайєтками. Асиметричний крій дозволив пікантно оголити одне плече, а довжина вбрання – блиснути довгими стрункими ніжками в зручних білосніжних кросівках.

Соня розташувалася на задньому сидінні машини, а за склом пролітають нічні урбаністичні пейзажі одного з найпрестижніших районів міста. Знімок вийшов трохи розмитим, ніби зробленими в русі.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Під фото накопичилося чимало слів захоплення і компліментів від користувачів мережі.

  • Шикарно виглядаєш
  • Яка класна фотографія
  • Ух, яка ти яскрава
  • Тобі це плаття дуже йде
  • Дуже гарне плаття
  • Яка крута фотка
  • Дуже красиво виглядає
  • Така чарівна
  • Крутий образ! Красуня!

Скріншот коментарів

Раніше внучка Софії Ротару, юна Соня Євдокименко показала затишний осінній образ в стильному кардигані і чорному платті-міні сорочкового стилю. Дівчина опрацювала фото так, що вони, за словами шанувальників, виглядали "містично".

Також Соня Євдокименко пройшлася по Манхеттену у відвертому вбранні. Вона вибрала для фотопрогулянки шкіряні ботфорти, топ, розшитий паєтками, і чорну міні спідницю.

Очей не відвести: Олена Зеленська показала перший образ для поїздки в Японію Тарас Тополя показав ексклюзивне архівне відео сім'ї у новому кліпі гурту "Антитіла"
Читати всі новини