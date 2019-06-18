Обольстительная Тина Кароль сводит с ума пикантным фото в постели

Певица позировала в нижнем белье и мужской рубашке
Тина Кароль продолжает баловать поклонников эффектными и откровенными кадрами из своих разнообразных фотосессий. Так, новым фото на своей странице в Instagram певица буквально свела фанатов с ума, и в то же время заинтриговала их.
На черно-белом снимке Тина позирует сидя в постели, при этом на ней черное нижнее белье и белая мужская рубашка. Артистка соблазнительно скрестила ноги и игриво улыбается на камеру.
По своему обыкновению, она никак не подписала фото, лишь оставила хештеги со своим именем и указала фотографа.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Подписчики засыпали Кароль волной восхищенных комментариев, многие при этом интересуются, чью же рубашку она примерила на столь пикантном снимке.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, Тина Кароль растрогала сеть в годовщину свадьбы с покойным мужем Евгением Огиром.
Ранее чувственная Тина Кароль озадачила поклонников своим образом.
К слову, Тина Кароль пленила чувственным фото из атмосферной черно-белой фотосессии.