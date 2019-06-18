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Обольстительная Тина Кароль сводит с ума пикантным фото в постели

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.06.2019 - 18:56
Обольстительная Тина Кароль сводит с ума пикантным фото в постели
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица позировала в нижнем белье и мужской рубашке

Тина Кароль продолжает баловать поклонников эффектными и откровенными кадрами из своих разнообразных фотосессий. Так, новым фото на своей странице в Instagram певица буквально свела фанатов с ума, и в то же время заинтриговала их.

На черно-белом снимке Тина позирует сидя в постели, при этом на ней черное нижнее белье и белая мужская рубашка. Артистка соблазнительно скрестила ноги и игриво улыбается на камеру.

По своему обыкновению, она никак не подписала фото, лишь оставила хештеги со своим именем и указала фотографа.

Обольстительная Тина Кароль сводит с ума пикантным фото в постели

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Подписчики засыпали Кароль волной восхищенных комментариев, многие при этом интересуются, чью же рубашку она примерила на столь пикантном снимке.

  • После этой фотосессии меня интересует один вопрос: ФОТОГРАФ ЖИВ?
  • Просто нет приличных слов, чтобы описать это, спасите помогите не сгореть заживо
  • Тин, ты меня до инфаркта доведешь! 
  • Тинааааа, ну что за красотка?
  • Как это красивоооо, богиня, королева и просто наша девочка
  • Какая зайка. Мило и секси одновременно
  • Ножки супер
  • Ух ты какая
  • Просто идеал женщины
  • Да, хороша Тинаша, да не наша!
  • Так чья же рубашка?
  • О Боже, богиня,просто богиня
  • Яка ви красива, я захоплююсь вашою красою, ви ідеал і приклад для всіх 
  • Неперевершена, фантастична, ну просто красуня!!!!
  • Вот она истинная красавица во всем СНГ
 

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

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