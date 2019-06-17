"Как понять?" Чувственная Тина Кароль озадачила поклонников своим образом

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица показала свою естественную красоту

Тина Кароль умеет мастерски меняться, примеряя на себя различные образы, каждый из которых приводит в восторг ее поклонников. Эксперементы с имиджем помогают фанам оценить многранность их любимицы, которая, определенно, умеет удивлять. Чувственная и непосредственная, роковая и соблазнительная, провокативная и дерзкая – она гармонична в любом облике, какой бы не демонстрировала перед камерой. Так, на свежем снимке в Instagram Тина очаровала своей естественностью и нежностью, а пикантности кадру добавили детали.

Артистка позирует в черном комбинезоне с открытыми плечами. Она пикатно закусила палец, на котором красуется надпись с ее именем. Кстати, поклонники приняли ее за таттуировку и даже понитересовались, настоящий ли рисунок?

Внимательные фаны звезды также верно подметили – на каждом фото длина волос у Тины меняется. Они стали гадать, с какой же прической ей лучше? Не обошлось и без искренних комплиментов для звезды.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Ох, как хорошо с этой стрижкой", "Нереально красивая!", "Слишком hot", "Шикарная. Просто нет слов!", "Давай уже каре! Тебе безумно идет", "Вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как волосы Тины Кароль меняют свою длину на каждой фотографии", "Тин,ты уже объяснишь что происходит с твоими волосами", "Такая красивая эта фотосессия. Красивая ты", "Подстриглась", "Оригинально!", "Надеюсь, это рил тату", - отмечали комментаторы.

Скриншот комментариев (фото: instagram.com/tina_karol)

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Тина Кароль растрогала сеть искренним признанием в годовщину своей свадьбы.

Ранее Тина Кароль пленила чувственным и нежным черно-белым постельным снимком.