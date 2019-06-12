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"Слишком сексуальная": Тина Кароль вскружила голову чувственным снимком

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.06.2019 - 15:56
"Слишком сексуальная": Тина Кароль вскружила голову чувственным снимком
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Черно-белая фотосессия особенно понравилась поклонникам Кароль

Тина Кароль восхищает и "обжигает" поклонников новым чувственным фото. При этом снимок – из уже знакомой ее фанатам черно-белой фотосессии, которая прошла недавно. Певице, похоже, особенно приглянулась эта фотосессия. Да и поклонникам также! Ведь на серии снимков Кароль предстала в весьма необычном для себя образе.

Дело в том, что поклонники исполнительницы привыкли к ее глянцевым "голливудским" образам – волнистые волосы, алые губы, платья в бельевом стиле. А вот в новой фотосессии Тина раскрывается с новой стороны. Певица позирует без привычного насыщенного макияжа или сложной прически, в обычной одежде. Волосы слегка растрепаны, на Тине – кофточка в сеточку.

Певица не смотрит в кадр. ЕЕ глаза закрыты, а половину лица прикрывает рука.

Тина Кароль опять никак не подписала фото, лишь сопроводила его несколькими традиционными хештегами со своим именем, а также указала автора фото - Аня Гончарова.

Тина Кароль

Загадочная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники певицы поспешили засыпать свою любимицу восторженными комментариями:

  • "Твои волосы - это отдельное искусство"
  • "Ещё одна чб фотка, мне нравится"
  • "Ну слишком сексуальная"
  • "Почему-то напомнило пламя огня на ветру"
  • "Я не знаю, когда я, женщина, так любуюсь вами, и что мужчины думают о вас"
  • "Тина, как горячо стало"
  • "Тин, ты убиваешь своими фотографиями: сколько в них эмоций"
  • "Черно-белое кино. Воспоминания"
  • "Тин, нельзя быть такой красивой"
  • "Ты просто невероятная"

&quot;Слишком сексуальная&quot;: Тина Кароль вскружила голову чувственным снимком

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Также напомним о других фото из черно-белой фотосессии Кароль:

&quot;Слишком сексуальная&quot;: Тина Кароль вскружила голову чувственным снимком

&quot;Слишком сексуальная&quot;: Тина Кароль вскружила голову чувственным снимком

&quot;Слишком сексуальная&quot;: Тина Кароль вскружила голову чувственным снимком

Загадочная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее Тина Кароль исполнила в Канаде свою детскую мечту, всети появилось впечатляющие видео. Певица пережила яркое приключение во время путешествия по Америке и поделилась своими впечатлениями с поклонниками. 

Кстати, Тина Кароль вызвала фурор фотографией, на которой она позирует в белье.

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