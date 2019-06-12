"Слишком сексуальная": Тина Кароль вскружила голову чувственным снимком

Черно-белая фотосессия особенно понравилась поклонникам Кароль
Тина Кароль восхищает и "обжигает" поклонников новым чувственным фото. При этом снимок – из уже знакомой ее фанатам черно-белой фотосессии, которая прошла недавно. Певице, похоже, особенно приглянулась эта фотосессия. Да и поклонникам также! Ведь на серии снимков Кароль предстала в весьма необычном для себя образе.
Дело в том, что поклонники исполнительницы привыкли к ее глянцевым "голливудским" образам – волнистые волосы, алые губы, платья в бельевом стиле. А вот в новой фотосессии Тина раскрывается с новой стороны. Певица позирует без привычного насыщенного макияжа или сложной прически, в обычной одежде. Волосы слегка растрепаны, на Тине – кофточка в сеточку.
Певица не смотрит в кадр. ЕЕ глаза закрыты, а половину лица прикрывает рука.
Тина Кароль опять никак не подписала фото, лишь сопроводила его несколькими традиционными хештегами со своим именем, а также указала автора фото - Аня Гончарова.
Загадочная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Поклонники певицы поспешили засыпать свою любимицу восторженными комментариями:
Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol
Также напомним о других фото из черно-белой фотосессии Кароль:
Загадочная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Напомним, ранее Тина Кароль исполнила в Канаде свою детскую мечту, всети появилось впечатляющие видео. Певица пережила яркое приключение во время путешествия по Америке и поделилась своими впечатлениями с поклонниками.
Кстати, Тина Кароль вызвала фурор фотографией, на которой она позирует в белье.