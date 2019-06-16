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"Спасибо моей вселенной, моему ангелу": Тина Кароль растрогала сеть в годовщину свадьбы

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.06.2019 - 10:56
"Спасибо моей вселенной, моему ангелу": Тина Кароль растрогала сеть в годовщину свадьбы
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

15 июня певица вышла замуж за Евгения Огира

Для Тины Кароль 15 июня важная дата - именно в этот день в 2008 году певица вышла замуж за своего избранника Евгения Огира. К сожалению, пара прожила в счастливом браке только пять лет, после чего мужчину забрала болезнь. Однако на память о любимом и этом прекрасном времени вместе у нее остался сын Вениамин. В 2019 году они могли бы отпраздновать 11-ю годовщину брака. На своей странице в Instagram Тина поделилась трогательным постом-посвящением, растрогав своих поклонников.

Она опубликовала кусочек видео со своего выступления - судя по всему, которое состоялось через короткое время после смерти любимого мужа, так как в конце артистка не может сдержать слез. Она желает всем любви и нежности, а также идти к цели - быть каждый новый день немного лучше себя вчерашнего.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Видео: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Спасибо Вам за Ваши посты и внимание. Вы бескрайнее море моих друзей, моих любимых глаз. Спасибо, что могу откровенно звучать и не стесняться быть уязвимой. Нижайший поклон Вам. Спасибо моему учителю, наставнику, моей вселенной, моему АНГЕЛУ..." - написала Кароль.

&quot;Спасибо моей вселенной, моему ангелу&quot;: Тина Кароль растрогала сеть в годовщину свадьбы

Фото: Тина Кароль и Евгений Огир (instagram.com/_fantina)

Поклонники поблагодарили Тину за откровенность и искренность  и засыпали ее теплыми словами любви и поддержки.

  • Спасибо тебе за то, что ты есть
  • Тиночка, мы любим тебя и всегда поддержим. Ты сильная
  • До глубины души тронуло 
  • Невероятная! Нежность, муза, вдохновение, маяк - как угодно! Но сильнее и чётче прямо в сердце, - никто более 
  • Всегда с тобой 
  • Тіночка, дякую за такі слова. Завжди з тобою. Ми любимо, пам'ятаємо. Він завжди в наших серцях 
  • Бесконечно благодарная за то, что пускаешь погреться у твоего огня. Люблю тебя.
  • Спасибо тебе. Просто будь. Ты делаешь жизни людей ярче, свети
  • Большое, чистое спасибо Мы с искренностью говорим. За помощь и за понимание От всей души благодарим.
  • Люблю и благодарю
  • Ты заслуживаешь любви, которую даришь другим. будь счастлива, это важно
  • Почему я сейчас плачу? 
  • До мурашок по шкірі, до глибини душі. щастя Вам
  • Мы всегда с тобой! и это навсегда! помни это
  • Дуже красиво сказано і сильно 
  • Обожаю твои эмоции
 

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль заворожила нежным постельным снимком.

Ранее Тина Кароль восхитила откровенным постельным снимком в белье.

К слову, Тина Кароль пленила чувственным фото из атмосферной черно-белой фотосессии.

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