Зваблива Тіна Кароль зводить з розуму пікантним фото в ліжку

Співачка позувала у спідній білизні і чоловічій сорочці
Тіна Кароль продовжує балувати шанувальників ефектними і відвертими кадрами з своїх різноманітних фотосесій. Так, новим фото на своїй сторінці в Instagram співачка буквально звела фанатів з розуму, і в той же час заінтригувала їх.
На чорно-білому знімку Тіна позує сидячи в ліжку, при цьому на ній чорна нижня білизна і біла чоловіча сорочка. Артистка спокусливо схрестила ноги і грайливо посміхається на камеру.
За своїм звичаєм, вона ніяк не підписала фото, лише залишила хештеги зі своїм ім'ям і вказала фотографа.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Підписники засипали Кароль хвилею захоплених коментарів, багато хто при цьому цікавляться, чию ж сорочку вона приміряла на такому пікантному знімку.
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, Тіна Кароль зворушила мережу в річницю весілля з покійним чоловіком Євгеном Огіром.
Раніше чуттєва Тіна Кароль здивувала шанувальників своїм образом.
До речі, Тіна Кароль полонила чуттєвим фото з атмосферної чорно-білої фотосесії.