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Зваблива Тіна Кароль зводить з розуму пікантним фото в ліжку

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.06.2019 - 18:56
Зваблива Тіна Кароль зводить з розуму пікантним фото в ліжку
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка позувала у спідній білизні і чоловічій сорочці

Тіна Кароль продовжує балувати шанувальників ефектними і відвертими кадрами з своїх різноманітних фотосесій. Так, новим фото на своїй сторінці в Instagram співачка буквально звела фанатів з розуму, і в той же час заінтригувала їх.

На чорно-білому знімку Тіна позує сидячи в ліжку, при цьому на ній чорна нижня білизна і біла чоловіча сорочка. Артистка спокусливо схрестила ноги і грайливо посміхається на камеру.

За своїм звичаєм, вона ніяк не підписала фото, лише залишила хештеги зі своїм ім'ям і вказала фотографа.

Зваблива Тіна Кароль зводить з розуму пікантним фото в ліжку

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Підписники засипали Кароль хвилею захоплених коментарів, багато хто при цьому цікавляться, чию ж сорочку вона приміряла на такому пікантному знімку.

  • Після цієї фотосесії мене цікавить одне питання: ФОТОГРАФ ЖИВИЙ?
  • Просто немає пристойних слів, щоб описати це, врятуйте, допоможіть, щоб не згоріти живцем
  • Тін, ти мене до інфаркту доведеш!
  • Тинааааа, ну що за красуня?
  • Як це красивоооо, богиня, королева і просто наша дівчинка
  • Яка зайчик. Мило і сексі одночасно
  • Ніжки супер
  • Ух ти яка
  • Просто ідеал жінки
  • Так, хороша Тинаша, та не наша!
  • Так чия ж сорочка?
  • О Боже, богиня,просто богиня
  • Яка ви красива, я захоплююсь вашою красою, ві ідеал і приклад для всіх
  • Неперевершена, фантастична, ну просто красуня!!!!
  • Ось вона справжня красуня у всьому СНД
 

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

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