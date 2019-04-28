Обольстительная Леся Никитюк показала идеальные формы в прозрачном платье

Популярная телеведущая Леся Никитюк – настоящая народная любимица. Она покорила публику отменным чувством юмора и умением ко всему подходить легко и шутя, именно поэтому они с нетерпением ждут новых проектов с шоувуен. Впрочем, отдельно стоит сказать об эффектной внешности Леди Ле – ее стройные ноги и точеная фигура давно стали предметом восхищения фанов. Девушка умеет выгодно подчеркнуть свои формы и блистать в обществе в умопомрачительных нарядах. Недавно Леся рассказала о любимом макияже, а сейчас не удержалась и опубликовала в Instagram кадры в роскошном прозрачном платье, украшенном перьями.

Соблазнительная ведущая красуется в вечернем наряде от дизайнера Hayk Avanesyan. Сквозь тончайшую ткань видны стройные ножки теледивы, подол платья отделан черными перьями, которые, кстати, являются трендом сезона и встречаются не только в качестве украшения одежды, но и обуви.

Также этот нежный элемент присутствует и на лифе. Прозрачные вставки декорированы золотым орнаментом, а открытые плечи добавляют образу женственность и чувственность.

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Леся восхищается изысканным нарядом, а также показывает автора шикарного платья – Гайк Аванесян. "Посмотрите, какое Гайк пошил платье красивое! Гайк, какой ты молодец!" - с восторгом говорит она на камеру.

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк показала забавное пасхальное видео. В кадре Леся показала, как батюшка щедро окропил ее святой водой так, что у ведущей даже потекла тушь.

Также Леся Никитюк покорила дерзким луком в прозрачных брюках. Она побывала в таком образе на модном показе в Барселоне.

К слову, Леся Никитюк показала свой шикарный завтрак в испанской Барселоне, похваставшись изысканными блюдами местной кухни.