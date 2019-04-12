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Обольстительная Екатерина Кухар устроила горячие танцы с Монатиком

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.04.2019 - 16:29
Обольстительная Екатерина Кухар устроила горячие танцы с Монатиком
Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина и Monatik показали настоящий мастер-класс

Украинская прима-балерина и судья шоу Танці з зірками Екатерина Кухар преподала настоящий урок по жарким танцам. Ее партнером стал сам Monatik, который не устоял перед обольстительной уточенной звездой балета и устроил пикантное представление на сцене "Вечера премьер с Катей Осадчей". Результатами своих танцевальных экспериментов с темпераментным партнером  Екатерина поделилась в InstaStories.

Концерт состоялся в киевском Дворце "Украина" и собрал настоящий звездный состав на одной сцене. Среди участников также присутствовала и Настя Каменских, которая представила проникновенную песню-посвящение "Обіцяю". Она восхитила появлением в нежном, роскошном образе – артистка надела восхитительное воздушное "платье невесты" и сообщила, что эта песня предназначена для особенного человека.

Впрочем, вернемся к Дмитрию и Екатерине. Судьям проекта Танці с зірками в этот раз пришлось не оценивать участников, а попотеть сами. Так, Катя Осадчая устроила для них испытание – им пришлось импровизировать под зажигательную мелодию ламбады, отплясывать гопак и даже придумать танец под классическую музыку Петра Чайковского. Судя по всему, зажигательные па были экспромтом, который точно запомнится зрителям надолго.

Обольстительная Екатерина Кухар устроила горячие танцы с Монатиком

 Фото: Екатерина Кухар и Monatik (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Дим, а Дим... А мы-то с тобой к танцам уже готовы", - кокетливо подписала пикантный кадр балерина.

Стоит отдельно сказать о наряде Екатерины. Так, прима блистала в атласном платье лавандового цвета в бельевом стиле от украинского бренда Lake Studio.

Обольстительная Екатерина Кухар устроила горячие танцы с Монатиком

 Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Ранее Екатерина Кухар очаровала образом в длинном летящем, невесомом платье.

Кстати, Monatik рассказал о трепетном отношении к жене Ирине Демичевой – он признался, что ежедневно говорит ей слова любви.

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