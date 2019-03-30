Прекрасная фея: Екатерина Кухар покорила нежным образом

Балерина примерила эффектный полупрозрачный наряд
Изящная и грациозная прима-балерина Екатерина Кухар в очередной раз очаровала поклонников эффектным образом. Танцовщица, которая ранее предстала перед фанами в виде современной Белоснежки, на этот раз примерила очень нежный летящий наряд. Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке Кухар позирует в красивой позе в длинном розовом платье с желтой вышивкой, верхний прозрачный слой ткани при этом красиво развевается на ветру.
Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
В подписи к публикации балерина поделилась приятным достижением.
"Когда люди замечают твой вклад в искусство – это безумно приятно! Благодарна журналу "Единственная", что не только заметили, но и номинировали меня на премию Женщина года 2019, в разделе "Культура". И для меня большая честь "соседствовать" с выдающимися женщинами, которые популяризируют и развивают украинскую культуру", - написала Екатерина.
Подписчики оставили множество восхищенных комментариев, сравнивая ее с прекрасной феей и Дюймовочкой и поздравляя с таким успехом.
Напомним, ранее Екатерина Кухар показала подросшего сына Тимура.
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