Прекрасная фея: Екатерина Кухар покорила нежным образом

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина примерила эффектный полупрозрачный наряд

Изящная и грациозная прима-балерина Екатерина Кухар в очередной раз очаровала поклонников эффектным образом. Танцовщица, которая ранее предстала перед фанами в виде современной Белоснежки, на этот раз примерила очень нежный летящий наряд. Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Кухар позирует в красивой позе в длинном розовом платье с желтой вышивкой, верхний прозрачный слой ткани при этом красиво развевается на ветру.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

В подписи к публикации балерина поделилась приятным достижением.

"Когда люди замечают твой вклад в искусство – это безумно приятно! Благодарна журналу "Единственная", что не только заметили, но и номинировали меня на премию Женщина года 2019, в разделе "Культура". И для меня большая честь "соседствовать" с выдающимися женщинами, которые популяризируют и развивают украинскую культуру", - написала Екатерина.

Подписчики оставили множество восхищенных комментариев, сравнивая ее с прекрасной феей и Дюймовочкой и поздравляя с таким успехом.

"Сексуально и женственно"

"Катюша, Дюймовочка! Девочка- Феечка, как можно Вас не заметить? Вы этого как никто другой достойны!!!"

"Идеальные подъемы. Очень красивая"

"Восхитительное фото. Нежная и легкая, как фея"

"Вы прекрасны!!!!!"

"Как бабочка, грациозна и легка"

"Дівчина - весна"

"Неймовірно ніжно"

"Ви неймовірна!"

"Біля Ваших ніг, Королева!"

"Волшебное фото!"

"Дюймовочка на цветке- очень нежно)"

Напомним, ранее Екатерина Кухар показала подросшего сына Тимура.

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