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Прекрасная фея: Екатерина Кухар покорила нежным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.03.2019 - 16:11
Прекрасная фея: Екатерина Кухар покорила нежным образом
Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина примерила эффектный полупрозрачный наряд

Изящная и грациозная прима-балерина Екатерина Кухар в очередной раз очаровала поклонников эффектным образом. Танцовщица, которая ранее предстала перед фанами в виде современной Белоснежки, на этот раз примерила очень нежный летящий наряд. Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Кухар позирует в красивой позе в длинном розовом платье с желтой вышивкой, верхний прозрачный слой ткани при этом красиво развевается на ветру. 

Прекрасная фея: Екатерина Кухар покорила нежным образом

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

В подписи к публикации балерина поделилась приятным достижением.

"Когда люди замечают твой вклад в искусство – это безумно приятно! Благодарна журналу "Единственная", что не только заметили, но и номинировали меня на премию Женщина года 2019, в разделе "Культура". И для меня большая честь "соседствовать" с выдающимися женщинами, которые популяризируют и развивают украинскую культуру", - написала Екатерина.

Подписчики оставили множество восхищенных комментариев, сравнивая ее с прекрасной феей и Дюймовочкой и поздравляя с таким успехом.

  • "Сексуально и женственно"
  • "Катюша, Дюймовочка! Девочка- Феечка, как можно Вас не заметить? Вы этого как никто другой достойны!!!"
  • "Идеальные подъемы. Очень красивая"
  • "Восхитительное фото. Нежная и легкая, как фея"
  • "Вы прекрасны!!!!!"
  • "Как бабочка, грациозна и легка"
  • "Дівчина - весна"
  • "Неймовірно ніжно"
  • "Ви неймовірна!"
  • "Біля Ваших ніг, Королева!"
  • "Волшебное фото!"
  • "Дюймовочка на цветке- очень нежно)"

Напомним, ранее Екатерина Кухар показала подросшего сына Тимура.

Мы также писали, что  Екатерина Кухар показала уникальное фото родителей в молодости.

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