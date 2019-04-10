ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Признаюсь в любви ежедневно": Monatik сделал трогательное заявление

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.04.2019 - 15:57
"Признаюсь в любви ежедневно": Monatik сделал трогательное заявление
Дмитрий Монатик с женой Ириной (фото: instagram.com/monatik_official)

Певец считает, что основа счастливой семьи - общие взгляды и стремления

Популярный певец и тренер шоу Голос країни 9 Дмитрий Монатик не так давно отпраздновал 33-й день рождения. Артиста поздравили "звездные" коллеги, не скупясь на добрые слова и пожелания. К знаменательной дате также вышло юбилейное интервью певица на страницах глянцевого журнала Viva! Беседа с артистом вышла откровенной, а сам Monatik даже приоткрыл завесу тайны над личной жизнью, о которой не любит много говорить. Певец убежден, что паре важно смотреть в одном направлении и иметь одинаковые жизненные ориентиры, пишет Viva!

Дмирий также украсил обложку издания, появившись в наряде от украинского бренда Ira Lan. Автором стильного фтосета стала фэшн-фотограф Соня Плакидюк. "Monatik. Мечтатель. 33", - гласит красноречивый заголовок.

"Я признаюсь в любви жене каждый день!" - заявил певец журналистам, с теплотой говоря о своей любимой второй половинке, Ирине Демичевой, подарившей ему двух прекрасных сыновей.

&quot;Признаюсь в любви ежедневно&quot;: Monatik сделал трогательное заявление

Фото: Дмитрий Монатик на обложке Viva! (instagram.com/viva_ukraine_magazine)

Артист признается – общность интересов, жизненных целей и ориентиров является основой для счастливых взаимоотношений в семье.

"Мужу и жене важно иметь общие ориентиры. Это основа всего. Пара, по-моему, просто обязана иметь общие ориентиры, интересы, идти в одном направлении. Иначе, если каждый будет отстаивать свое, сработает принцип "лебедь–рак–щука". Результат очевиден", - считает Дмитрий.

В Instagram супруги певца также можно увидеть стильное черно-белое фото, опубликованное на страницах издания.

&quot;Признаюсь в любви ежедневно&quot;: Monatik сделал трогательное заявление

Фото: Дмитрий Монатик на страницах Viva! (instagram.com/irinademicheva)

Ранее Monatik прокомментировал отношения Тины Кароль и Дана Балана.

Кстати, Дмитрий Монатик редко балует снимками детей. Поэтому фото сыновей у фортепиано умилило поклонников артиста.

"Какие лапочки": MONATIK показал редкое фото с сыновьями "Нереальная": MONATIK показал редкое фото своей жены
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Монатик
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь