"Признаюсь в любви ежедневно": Monatik сделал трогательное заявление

Дмитрий Монатик с женой Ириной (фото: instagram.com/monatik_official)

Певец считает, что основа счастливой семьи - общие взгляды и стремления

Популярный певец и тренер шоу Голос країни 9 Дмитрий Монатик не так давно отпраздновал 33-й день рождения. Артиста поздравили "звездные" коллеги, не скупясь на добрые слова и пожелания. К знаменательной дате также вышло юбилейное интервью певица на страницах глянцевого журнала Viva! Беседа с артистом вышла откровенной, а сам Monatik даже приоткрыл завесу тайны над личной жизнью, о которой не любит много говорить. Певец убежден, что паре важно смотреть в одном направлении и иметь одинаковые жизненные ориентиры, пишет Viva!

Дмирий также украсил обложку издания, появившись в наряде от украинского бренда Ira Lan. Автором стильного фтосета стала фэшн-фотограф Соня Плакидюк. "Monatik. Мечтатель. 33", - гласит красноречивый заголовок.

"Я признаюсь в любви жене каждый день!" - заявил певец журналистам, с теплотой говоря о своей любимой второй половинке, Ирине Демичевой, подарившей ему двух прекрасных сыновей.

Фото: Дмитрий Монатик на обложке Viva! (instagram.com/viva_ukraine_magazine)

Артист признается – общность интересов, жизненных целей и ориентиров является основой для счастливых взаимоотношений в семье.

"Мужу и жене важно иметь общие ориентиры. Это основа всего. Пара, по-моему, просто обязана иметь общие ориентиры, интересы, идти в одном направлении. Иначе, если каждый будет отстаивать свое, сработает принцип "лебедь–рак–щука". Результат очевиден", - считает Дмитрий.

В Instagram супруги певца также можно увидеть стильное черно-белое фото, опубликованное на страницах издания.

Фото: Дмитрий Монатик на страницах Viva! (instagram.com/irinademicheva)

Ранее Monatik прокомментировал отношения Тины Кароль и Дана Балана.

Кстати, Дмитрий Монатик редко балует снимками детей. Поэтому фото сыновей у фортепиано умилило поклонников артиста.