Как невеста: Настя Каменских восхитила эффектным "зефирным" платьем

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица "выгуляла" роскошный наряд на концерте в Киеве

Обольстительная Настя Каменских не дает скучать своим поклонникам, ведь жизнь у нее так и кипит и она с удовольствием демонстрирует некоторые ее моменты в сети. Недавно певица показала пикантный образ из своего клипа на песню Peligroso, который уже набрал более 2 миллионов просмотров, а теперь заинтриговала фанов платьем, похожим на свадебное.

На своей странице в Instagram эффектная артистка поделилась фото и видео в роскошном белом платье в пол. Пышные оборки по всей длине делают его похожим на аппетитную зефирку, а откровенный вырез на бедре добавляет образу пикантности. Верх наряда сделан в виде корсета на бретельках, украшенного жемчугом, которые также красуется на шее Насти в виде ожерелья-чокера, а также на подоле платья.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

В этом ослепительном наряде знаменитость блистала на "Вечере премьер с Катериной Осадчей", где представила новый трек, посвященный ее возлюбленному.

"Сьогодні на "Вечері прем’єр з Катериною Осадчою" я презентувала дуже особливу пісню. Особливу, тому що вона сповнена найніжніших почуттів. Сподіваюся, що почувши її ви відчуєте серцем усе те, що я хотіла сказати між рядків. Вже в кінці квітня відбудеться офіційна прем’єра нового треку "Обіцяю"… та кліпу! Чекаєте?" - порадовала Настя хорошими новостями своих поклонников.

Видео: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Многие подписчики отметили, что наряд артистки похож на свадебный и ей очень идет быть невестой, а также засыпали певицу множеством комплиментов. Также фаны с нетерпением ждут выхода новой композиции любимой певицы.

"Очень крутая ! Прям влюбилась"

"Невероятно красиво"

"Невестушка"

"Заинтриговала..."

"Фантастична"

"Кайф для глаз"

"С годами можно быть только лучше, яркий пример!!!"

"Божественна"

"Очень красивая"

"Типа Бейонсе"

"Зефирка"

"Как невеста"

"Богиня"

"Шикарна, шик-блеск"

"Настя, Настя, только ты нужна для счастья!)"

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Ранее Настя Каменских показала совместные кадры с рэпером и продюсером Потапом, а также порадовала новостью – она записала новый трек на украинском!

Кстати, Настя Каменских продолжает заниматься спортом и поддерживать себя в форме. Она показала спортивный фотосет, на котором запечатлена со своим тренером Андреем Хомицким. Примечательно, что он также тренирует и Потапа, который похудел на 17 кг.