Зваблива Катерина Кухар влаштувала гарячі танці з Монатіком

Прима-балерина і Monatik показали справжній майстер-клас
Українська прима-балерина і суддя шоу Танці з зірками Катерина Кухар дала справжній урок по жарким танцям. Її партнером став сам Monatik, який не встояв перед спокусливою витонченою зіркою балету і влаштував пікантне видовище на сцені "Вечора прем'єр з Катею Осадчою". Результатами своїх танцювальних експериментів з темпераментним партнером Катерина поділилася в InstaStories.
Концерт відбувся у київському Палаці "Україна" і зібрав справжній зоряний склад на одній сцені. Серед учасників також була присутня і Настя Каменських, яка представила проникливу пісню-присвяту "Обіцяю". Вона полонила появою в ніжному, розкішному образі – артистка вдягла невагому, повітряну "сукню нареченої" і повідомила, що ця пісня призначена для особливої людини.
Втім, повернемося до Дмитра і Катерини. Суддям проекту Танці з зірками в цей раз не довелося оцінювати учасників, а попітніти самим. Так, Катя Осадча влаштувала для них випробування – їм довелося імпровізувати під запальну мелодію ламбади, танцювати гопак і навіть придумати танець під класичну музику Петра Чайковського. Судячи з усього, запальні па був експромтом, який точно запам'ятається глядачам надовго.
Фото: Катерина Кухар і Monatik (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
"Дім, а Дім... А ми-то з тобою до танців вже готові", - кокетливо підписала пікантний кадр балерина.
Варто окремо сказати про вбранні Катерини. Так, прима блищала в атласній сукні лавандового кольору в білизняному стилі від українського бренду Lake Studio.
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Раніше Катерина Кухар зачарувала образом в довгій невагомій розкішній сукні.
До речі, Monatik розповів про трепетне ставлення до дружини Ірині Демічевої – він зізнався, що щодня говорить їй слова кохання.