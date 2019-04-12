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Зваблива Катерина Кухар влаштувала гарячі танці з Монатіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.04.2019 - 16:29
Зваблива Катерина Кухар влаштувала гарячі танці з Монатіком
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина і Monatik показали справжній майстер-клас

Українська прима-балерина і суддя шоу Танці з зірками Катерина Кухар дала справжній урок по жарким танцям. Її партнером став сам Monatik, який не встояв перед спокусливою витонченою зіркою балету і влаштував пікантне видовище на сцені "Вечора прем'єр з Катею Осадчою". Результатами своїх танцювальних експериментів з темпераментним партнером Катерина поділилася в InstaStories.

Концерт відбувся у київському Палаці "Україна" і зібрав справжній зоряний склад на одній сцені. Серед учасників також була присутня і Настя Каменських, яка представила проникливу пісню-присвяту "Обіцяю". Вона полонила появою в ніжному, розкішному образі – артистка вдягла невагому, повітряну "сукню нареченої" і повідомила, що ця пісня призначена для особливої людини.

Втім, повернемося до Дмитра і Катерини. Суддям проекту Танці з зірками в цей раз не довелося оцінювати учасників, а попітніти самим. Так, Катя Осадча влаштувала для них випробування – їм довелося імпровізувати під запальну мелодію ламбади, танцювати гопак і навіть придумати танець під класичну музику Петра Чайковського. Судячи з усього, запальні па був експромтом, який точно запам'ятається глядачам надовго.

Зваблива Катерина Кухар влаштувала гарячі танці з Монатіком

Фото: Катерина Кухар і Monatik (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Дім, а Дім... А ми-то з тобою до танців вже готові", - кокетливо підписала пікантний кадр балерина.

Варто окремо сказати про вбранні Катерини. Так, прима блищала в атласній сукні лавандового кольору в білизняному стилі від українського бренду Lake Studio.

Зваблива Катерина Кухар влаштувала гарячі танці з Монатіком

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Раніше Катерина Кухар зачарувала образом в довгій невагомій розкішній сукні.

До речі, Monatik розповів про трепетне ставлення до дружини Ірині Демічевої – він зізнався, що щодня говорить їй слова кохання.

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