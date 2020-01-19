"Никогда не прыгала в прорубь": Лилия Ребрик в купальнике устроила праздничный заплыв в океане

Лилия Ребрик впервые за восемь лет отправилась с мужем Андреем Диким в романтическое путешествие без детей. Пара выбрала для зимнего отпуска вдвоем райские Мальдивы. Кстати, на курорте теледива неодижанно для себя встретила своего коллегу Дмитрия Танковича с женой, что стало настоящим сюрпризом для самих ведущих. Крещение Лилия отпраздновала не купанием в проруби, а заплывом в океане с лазурной чистой водой.

Теледива опубликовала завораживающее видео в полосатом слитном купальнике. Она наслаждается водными процедурами, плавает и ныряет.

"Зі святом Водохреща! Ніколи не стрибала в ополонку, але, можливо, колись наважуся, хтозна. А ви будете занурюватися сьогодні? Всім багато-багато радості і незабутніх вражень", - пожелала она поклонникам.

Подписчики Лилии начали наперебой поздравлять ее со светлым праздником, а также восхитились природными красотами на экзотических островах.

Как возможна такая красивая вода. Очень красиво. Тоже хочу так искупаться

Вау

Яка краса

Боже! Какая красота. Зі святом Вас!

Зараз в вас найкраща "ополонка"! Занурюйтесь та будете здорові!

Це рай

Вода просто космического цвета

Як же там гарно

Передайз

Класс

Какого невероятно красивого цвета вода! В этом году, какие уж ополонки. Зимы как не было, так и нет

Скриншот комментариев

Напомним, что Лилия Ребрик восхитила своим зажигательным и страстным мальдивским танго с мужем. Пара танцевала босиком на песке у океана. Ведущая покорила своей гибкостью и чувством ритма, а также поклонники оценили химию, царящую между супругами.