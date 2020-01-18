"Просто куколка": Лилия Ребрик засыпала сеть красочными фото с отдыха на Мальдивах

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая наслаждается романтичным отпуском вдвоем с мужем

Лилия Ребрик устроила себе этой зимой долгожданный отпуск только вдвоем с мужем Андреем Диким - счастливые супруги улетели на Мальдивские острова. Как призналась ведущая, они уже много лет не отдыхали именно так, без детей, а это необходимо делать всем супружеским парам. Дочерей Диану и Полину они оставили дома и пообещали в следующий раз отправиться на острова уже всем вместе. Счастливая Лилия просто-таки засыпала сеть невероятно красочными снимками из райского местечка в своем Instagram.

Артистка наслаждается купанием в океане и демонстрирует подтянутую фигуру в эффектных купальниках. Так, Ребрик позировала на белоснежном песочке в ярко-синем купальном костюме с довольно закрытым верхом, накинув сверху белую рубашку. Они весело раскинула руки и так и светится от наслаждения. К слову, красивый кадр сделал супруг знаменитости.

"Як добре.... #мальдивы #зимовіканікули Чоловікові респект за фото...", - поделилась своим счастьем теледива.

Фото: Лилия Ребрик на Мальдивах (instagram.com/liliia.rebrik)

Также Лилия поделилась расслабленным снимком, на котором она релаксирует в бассейне. В подписи она затронула тему курения и отметила, что сама никогда не страдала от этой привычки, однако терпимо относится к курящим людям.

Фото: Лилия Ребрик на Мальдивах (instagram.com/liliia.rebrik)

В разделе сториз своего аккаунта Ребрик опубликовала целый калейдоскоп ярких фото, на которых позирует в эффектных луках как одна, так и с любимым супругом.

Фото: Лилия Ребрик на Мальдивах (instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети засыпали маму двоих детей комплиментами, восхищаясь ее красотой и шикарной фигурой и желая хорошо отдохнуть.

Мое восхищение !!!

Лилия!!!! У вас шикарная фигура

Як завжди чарівна!

Какой классный купальник!

Очень красиво

Лиличка, откуда такой шикарный купальник???

Куколка.. Молодец!!!

Крутезна... Романтичного відпочинку

супер вiдпочинок

Богиня

Вауууу как красиво..

Вы просто куколка

Ліля,ви дуже гарні

І справді, як же ж добре вам!...

Та й взагалі, респект чоловікові.

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, счастливая Лилия Ребрик с мужем покорили страстным "мальдивским танго" на пляже.