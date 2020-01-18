"Просто куколка": Лилия Ребрик засыпала сеть красочными фото с отдыха на Мальдивах

Ведущая наслаждается романтичным отпуском вдвоем с мужем
Лилия Ребрик устроила себе этой зимой долгожданный отпуск только вдвоем с мужем Андреем Диким - счастливые супруги улетели на Мальдивские острова. Как призналась ведущая, они уже много лет не отдыхали именно так, без детей, а это необходимо делать всем супружеским парам. Дочерей Диану и Полину они оставили дома и пообещали в следующий раз отправиться на острова уже всем вместе. Счастливая Лилия просто-таки засыпала сеть невероятно красочными снимками из райского местечка в своем Instagram.
Артистка наслаждается купанием в океане и демонстрирует подтянутую фигуру в эффектных купальниках. Так, Ребрик позировала на белоснежном песочке в ярко-синем купальном костюме с довольно закрытым верхом, накинув сверху белую рубашку. Они весело раскинула руки и так и светится от наслаждения. К слову, красивый кадр сделал супруг знаменитости.
"Як добре.... #мальдивы #зимовіканікули Чоловікові респект за фото...", - поделилась своим счастьем теледива.
Фото: Лилия Ребрик на Мальдивах (instagram.com/liliia.rebrik)
Также Лилия поделилась расслабленным снимком, на котором она релаксирует в бассейне. В подписи она затронула тему курения и отметила, что сама никогда не страдала от этой привычки, однако терпимо относится к курящим людям.
Фото: Лилия Ребрик на Мальдивах (instagram.com/liliia.rebrik)
В разделе сториз своего аккаунта Ребрик опубликовала целый калейдоскоп ярких фото, на которых позирует в эффектных луках как одна, так и с любимым супругом.
Фото: Лилия Ребрик на Мальдивах (instagram.com/liliia.rebrik)
Пользователи сети засыпали маму двоих детей комплиментами, восхищаясь ее красотой и шикарной фигурой и желая хорошо отдохнуть.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, счастливая Лилия Ребрик с мужем покорили страстным "мальдивским танго" на пляже.