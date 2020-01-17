Счастливая Лилия Ребрик с мужем покорили страстным "мальдивским танго" на пляже

Лилия Ребрик и Андрей Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая отдалась чувствам в объятиях любимого мужчины

Лилия Ребрик мечтала о поездке зимой в теплые края. Пока ее коллеги проводили новогодние каникулы на экзотических курортах, она вместе с мужем Андреем Диким и детьми повеселилась в заснеженных Карпатах, в Буковели, и проведала родных в Черновцах. Теперь настал черед ведущей и ее любимым насладится романтикой на райских остовах. Пара выбрала для отпуска экзотические Мальдивы. Так, в Instagram теледива показала страстное “мальдивское танго" с мужем босиком на песке.

Лилия и Андрей слились в танце на берегу океана. Ведущая облачилась в легкое белое платье, которое позволило ей оголить плечи и не стесняло движений. Андрей вел жену, обняв ее за талию и крепко прижимая к себе – в воздухе чувствовалась химия и страсть.

"У нас тут своє, не зовсім аргентинське, а "мальдывське танго". Не зовсім танго, але від душі. Але подумки ми з Вами", – подписала эффектный ролик теледива.

Поклонники ведущей пришли в восторг не только от танцевальных талантов пары, но и отношений влюбленных.

Какие вы классные

Как красиво!

Прекрасна пара, а танцюєте супер

Крутооо....Очень красиво...

Ви дуже гарна пара!

О Боги! Танец-это жизнь, праздник души! Спасибо Вам за позитив дня!

Вы огонь

Супер, молодцы

Ваша пара Найкраща. Кохання і такої шаленої пристрасті на многіі літа!

Скриншот комментариев

Ранее Лилия опубликовала нежный фотосет на пляже. Она позировала в платье свободного кроя со множеством рюшей и воланов. Ведущая призналась, что они с мужем впервые за 8 лет оказались на отдыхе без детей.

"Ми з Андієм Диким довго наважувалися на такий відпочинок... До речі, за 8 років- ми вперше на морі вдвох (не по роботі, а саме на відпочинок). І навіть вже в перший день можу сказати: це абсолютно різний спосіб: з дітьми і без дітей. Кожна закохана пара має інколи робити вилазки удвох, при цьому без докору сумління! Це важливо! Ми цьому вчимося... Діана знає, що ми в розвідку сюди дізнатися, чи нема тут акул. Шукаємо! Поки нема. Обовязково приїдемо сюди всім сімейством. Але Поля має трішечки підрости. Бо все ж таки переліт непростий (як для маленької дитини, з якою ще неможливо домовитися). Запитуйте, що ще цікавить). По можливості- буду розповідати. Але тут РАЙ",- поделилась откровением звезда.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик рассказала, как учит старшую дочку, школьницу Диану правильно распоряжаться деньгами.