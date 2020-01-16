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Мечты сбываются: Лилия Ребрик показала счастливые фото с отдыха на Мальдивах

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.01.2020 - 09:44
Мечты сбываются: Лилия Ребрик показала счастливые фото с отдыха на Мальдивах
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Звездная пара отправилась в долгожданный отпуск

Новогодние и рождественские каникулы выдались у Лилии Ребрик и ее семьи весьма насыщенными - вместе с мужем Андреем Диким и дочками Дианой и Полиной она успела покататься на лыжах в Карпатах, а после на коньках в родных Черновцах. Кроме того, ведущая побывала в гостях у своей бабушки, которой исполнилось 96 лет! Успела Лиля и поработать немного, однако в середине января наконец-то отправилась в долгожданный отпуск вместе с любимым супругом.

По примеру многих знаменитостей, "дикая семейка" тоже выбрала райское местечко у океана - Мальдивские острова. На своей странице в Instagram Ребрик показала первые кадры с отдыха, от которых так и веет счастьем. Оказалось, что теледива давно мечтала об отдыхе именно на Мальдивах.

На фото Лилия и Андрей запечатлены в обнимку на пляже, а также с бокалами вина на закате. Парочка одета в одинаковые футболки с надписью "жесть", которые они заказали себе на "жестяную" свадьбу.

Мечты сбываются: Лилия Ребрик показала счастливые фото с отдыха на МальдивахМечты сбываются: Лилия Ребрик показала счастливые фото с отдыха на Мальдивах

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

"Мрії здійснюються #мальдіви #зимовіканікули #омріянаподорож", - прокомментировала снимки телеведущая.

Мечты сбываются: Лилия Ребрик показала счастливые фото с отдыха на МальдивахМечты сбываются: Лилия Ребрик показала счастливые фото с отдыха на Мальдивах

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети очень радуются за пару и желают им отличного отдыха в комментариях.

  • Класс Лиля
  • гарного відпочинку!
  • Вы прекрасны
  • Лиля, поздравляю, вы молодинка! Отличнейшего отдыха и море впечатлений!
  • В ритме танго на Мальдивы
  • Самая позитивная пара
  • Суперрррр
  • Кайфового вiдпочинку
  • Такие милашки
  • Гарного відпочинку. Поплавайте і за мене разок
  • ви такі класні! такі мі мі мі!
  • Боже,як класно)))Вітаю) Це теж моя мрія)))Ви удвох?)
  • Гарного відпочинку Вам Лілія !!!

Мечты сбываются: Лилия Ребрик показала счастливые фото с отдыха на Мальдивах

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик рассказала, как учит 7-летнюю дочку Диану распоряжаться деньгами.

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