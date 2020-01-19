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"Никогда не прыгала в прорубь": Лилия Ребрик в купальнике устроила праздничный заплыв в океане

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.01.2020 - 12:06
"Никогда не прыгала в прорубь": Лилия Ребрик в купальнике устроила праздничный заплыв в океане
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая показала, как плавает в прозрачном лазурном океане

Лилия Ребрик впервые за восемь лет отправилась с мужем Андреем Диким в романтическое путешествие без детей. Пара выбрала для зимнего отпуска вдвоем райские Мальдивы. Кстати, на курорте теледива неодижанно для себя встретила своего коллегу Дмитрия Танковича с женой, что стало настоящим сюрпризом для самих ведущих. Крещение Лилия отпраздновала не купанием в проруби, а заплывом в океане с лазурной чистой водой.

Теледива опубликовала завораживающее видео в полосатом слитном купальнике. Она наслаждается водными процедурами, плавает и ныряет.

"Зі святом Водохреща! Ніколи не стрибала в ополонку, але, можливо, колись наважуся, хтозна. А ви будете занурюватися сьогодні? Всім багато-багато радості і незабутніх вражень", - пожелала она поклонникам.

Подписчики Лилии начали наперебой поздравлять ее со светлым праздником, а также восхитились природными красотами на экзотических островах.

  • Как возможна такая красивая вода. Очень красиво. Тоже хочу так искупаться
  • Вау
  • Яка краса
  • Боже! Какая красота. Зі святом Вас!
  • Зараз в вас найкраща "ополонка"! Занурюйтесь та будете здорові!
  • Це рай
  • Вода просто космического цвета
  • Як же там гарно
  • Передайз
  • Класс
  • Какого невероятно красивого цвета вода! В этом году, какие уж ополонки. Зимы как не было, так и нет

Скриншот комментариев

Напомним, что Лилия Ребрик восхитила своим зажигательным и страстным мальдивским танго с мужем. Пара танцевала босиком на песке у океана. Ведущая покорила своей гибкостью и чувством ритма, а также поклонники оценили химию, царящую между супругами.

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Новости Украины Лилия Ребрик
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