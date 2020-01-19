ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Ніколи не стрибала в ополонку": Лілія Ребрик в купальнику влаштувала святковий заплив в океані

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.01.2020 - 12:06
"Ніколи не стрибала в ополонку": Лілія Ребрик в купальнику влаштувала святковий заплив в океані
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча показала, як плаває в прозорому блакитному океані

Лілія Ребрик вперше за вісім років вирушила з чоловіком Андрієм Диким в романтичну подорож без дітей. Пара обрала для зимової відпустки удвох райські Мальдіви. До речі, на курорті теледіва неодижанно для себе зустрла свого колегу Дмитра Танковича з дружиною, що стало справжнім сюрпризом для самих ведучих. Хрещення Лілія відсвяткувала не купанням в ополонці, а запливом в океані з чистою блакитною водою.

Теледіва опублікувала захоплююче відео в смугастому купальнику. Вона насолоджується водними процедурами, плаває і пірнає.

"Зі святом Водохреща! Ніколи не стрибала в ополонку, але, можливо, колись наважуся, хтозна. А ви будете занурюватися сьогодні? Всім багато-багато радості і незабутніх вражень", - побажала вона шанувальникам.

Підписники Лілії почали навперебій вітати її зі світлим святом, а також захоплювалися природними красотами на екзотичних островах.

  • Як можлива така гарна вода. Дуже красиво. Теж так хочу скупатися
  • Вау
  • Яка краса
  • Боже! Яка краса. Зі святом Вас!
  • Зараз у вас найкраща "ополонка"! Занурюйтесь та будете здорові!
  • Це рай
  • Вода просто космічного кольору
  • Як же там гарно
  • Передайз
  • Клас
  • Якогось неймовірно красивого кольору вода! У цьому році, які вже ополонки. Зими як не було, так і немає

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Лілія Ребрик захопила своїм запальним і пристрасним мальдівським танго з чоловіком. Пара танцювала босоніж на піску біля океану. Ведуча підкорила своєю гнучкістю і почуттям ритму, а також шанувальники оцінили хімію, що панує між подружжям.

Це працює: Лілія Ребрик поділилася дієвим секретом здійснення бажань "Гімнастки рулять": Лілія Ребрик вразила ідеальною розтяжкою на підборах
Новини України Лілія Ребрик
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся