Никаких комплексов: приемная дочь Потапа сверкнула сочными ягодицами

Падчерица Потапа и дочь Ирины Горовой, Наталья Горовая не стесняется публиковать в сети весьма откровенные фото - то устроит жаркий фотосет в бикини на отдыхе с мамой, то похвастается постройневшими формами в белье или впечатлит шпагатом. На этот раз девушка решила вспомнить лето и поделилась пикантным фото с "видом сзади".

На снимке, выложенном в Instagram, Наташа в бикини сидит на стуле на пляже спиной к камере, демонстрируя свои аппетитные ягодицы, красивый загар и татуировки. Рукой она придерживает на голове соломенную шляпку.

В подписи к такому откровенному кадру приемная дочь рэпера откровенно высказала свое мнение о комплексах, принятии себя и бодипозитиве.

Фото: падчерица Потапа Наталья Горовая (instagram.com/natashka.gorovaya)

"Не стоит в себе находить и развивать комплексы. В современном мире, где активно идёт поддержка бодипозитива, моделей size plus, естественного и натурального - глупо корить себя за лишние килограммы или «некрасивую» внешность. Самое страшное для меня - пересматривать старые фотографии, когда мне было 17-18 лет, ещё не конца сформированное тело, худое, подсушенное, которое только начинало ходить в зал. Завидую себе, что была такой. Нооооооооо. Несмотря на то, что я не хожу сейчас в зал из-за загрузки.

Много ем, просто потому что хочется. Я все равно люблю своё тело", - поделилась Наташа.

Она задумалась о том, откуда же возникают все эти комплексы у девушек, а также порадовалась тому, что сейчас тендеции меняются и те же модели размера "плюс" становятся все более популярными.



"Становится вопрос - откуда берутся эти комплексы? А вспомните паблики «40КГ» и тд в VK, где пропагандировалось что ты будешь красивой, только если будут торчат косточки. Мысли о вечных диетах, идеальных моделях внедрялись в головы молодых девушек, которые порождали комплексы за лишние 100гр на весах. Мне нравится, что сейчас меняется тенденция. Например, в рекламе NIKE, CALVIN KLEIN снялись модели PLUS SIZE. Я считаю, что такие рекламы полезны.. они помогают принимать себя настоящими, видеть, что красота - это гораздо глубже, чем подтянутое тело и ретушь фотографий. Такие компании напоминают, чтобы быть любимым, значимым, уверенным в себе - не нужно выглядеть как с обложки глянцевого журнала, не стоит гоняться за стандартами 90-60-90. Важно находиться в гармонии с собой - своим разумом, телом и духовным состоянием", - подытожила девушка.

Пользователи сети согласились с Горовой и попутно засыпали ее комплиментами, уверяя, что она прекрасна и ей не нужно ничего в себе менять.

Великолепно выглядишь!

Ты красавица и не мучай себя, ты прекрасна в своём возрасте и теле, наслаждайся

Ты очень красивая

Ты о*еренна))

Огнищенко

Я тебя люблю

Ну. И попа..

Поддерживаю. Фотка супер

Наташа, молодец!

Прекрасно

Блин, какие золотые слова. Ты так мотивируешь меня и меняешь моё мнение

Попа как у Ким

Спасибо за твой пост, он , как никогда, сейчас очень кстати

@natashka.gorovaya круто, что есть люди, которые об этом говорят. правда сделать тяжело, но все в наших руках!

Скриншот комментариев (instagram.com/natashka.gorovaya)

Также мы писали о том, что сын Потапа и Ирины Горовой часто проводит время со звездным папой, причем они всегда выбирают активные и даже экстремальные занятия.