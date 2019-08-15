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Жена MONATIK'а устроила пляжную фотосессию с экс-супругой и дочкой Потапа

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.08.2019 - 11:12
Жена MONATIK'а устроила пляжную фотосессию с экс-супругой и дочкой Потапа
Фото: Ирина Демичева (instagram.com/irinademicheva)

Девушки с удовольствием демонстрируют фигуры в купальниках на ярких фото

Жена популярного украинского исполнителя MONATIK (Дмитрий Монатик) Ирина Демичева в последнее время стала чаще радовать поклонников семейными фото в сети, а также показывать кадры с отдыха. Сейчас семейство вместе с двумя сынишками отдыхает на море в Турции, а компанию им составили друзья - бывшая жена Потапа Ирина Горовая и ее дочь Наташа, которую рэпер вырастил как родную.

Женская часть компании явно весело проводит время на курорте - так, они устроили красочную и эффектную пляжную фотосессию, а некоторые кадры уже показали в Instagram. Демичева довольно редко показывает себя в купальнике, однако на этот раз сделала исключение и позировала в темно-зеленом купальном костюме с высокой талией и солнцезащитных очках.

Счастливая девушка показала яркое фото в соблазнительной позе возле розового микроавтобуса-кафе, который стоит прямо на пляже.

Жена MONATIK'а устроила пляжную фотосессию с экс-супругой и дочкой Потапа

Фото: Ирина Демичева (instagram.com/irinademicheva)

"Позирую под детальным руководством @gorovaya_irina. Очень весело и продуктивно провели время с @natashka.gorovaya @gorovaya_irina", - подписала кадр Ирина.

На еще одном кадре она запечатлена вместе с Горовой и ее дочкой, все они хвастаются стройными фигурами в купальниках.

Жена MONATIK'а устроила пляжную фотосессию с экс-супругой и дочкой Потапа

Фото: Ирина Горовая, Ирина Демичева и Наталья Горовая (instagram.com/irinademicheva)

"Girls power с мудрыми, сексуальными и такими прекрасными Горовыми. Перезагрузка удалась", - отметила жена Монатика.

Она также выложила несколько ярких кадров в разделе сторис своего аккаунта.

Жена MONATIK'а устроила пляжную фотосессию с экс-супругой и дочкой ПотапаЖена MONATIK'а устроила пляжную фотосессию с экс-супругой и дочкой ПотапаЖена MONATIK'а устроила пляжную фотосессию с экс-супругой и дочкой Потапа

Фото: Ирина Демичева на отдыхе с подругами (instagram.com/irinademicheva)

Красочные кадры вызвали бурную реакцию у подписчиков Демичевой, которые засыпали ее восхищенными отзывами.

  • Очень Сильно красивые
  • Ирочка, ты вместе с бывшей женой Потапа и ее дочерью просто восхитительна
  • Это фото - нелегально!
  • Вы реально красивые
  • Классная фотка такая
  • Какиеее леди
  • Капец какая красивая! @gorovaya_irina ты идеальная инста подружка
  • Ирочка идеальная!!!
  • Сегодня Вы русалка, Вы создаёте волны
  • Какая знойная красотка!
  • Ируня! Ходи так всегда
  • Така жива і соковита
  • Ви такі прекрасні, милі

Жена MONATIK'а устроила пляжную фотосессию с экс-супругой и дочкой Потапа

Скриншот комментариев (instagram.com/irinademicheva)

Напомним, ранее жена MONATIK'а Ирина Демичева очаровала сеть фото с подросшими сыночками на берегу моря.

Также жена MONATIK'а Ирина Демичева растрогала сеть кадрами, где певец учит сына дайвингу.

К слову, жена MONATIK'а вызвала восторг снимком в купальнике. Она позировала сразу после заплыва в бассейне.

"Девушка Бонда": жена MONATIK`а блестнула "горячей" фигурой в купальнике Богини: экс-жена и дочь Потапа похвастались фигурами в купальниках (фото)
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