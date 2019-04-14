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Полный улет: Потап показал, как отрывается с сыном (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.04.2019 - 21:11
Полный улет: Потап показал, как отрывается с сыном (видео)
Фото: Потап(instagram.com/realpotap)

Потап в аэротрубе бросил вызов силе гравитации

Известный украинский продюсер и певец Потап, который недавно похвастался подтянутой фигурой и сменой своего имиджа, вместе с ребятней отправился за острыми впечатлениями и поделился со своими фанами фото и видео полета в аэродинамической трубе. Кадры артист опубликовал в своем Instagram.

Как видно на фото, мужская компания в прямом смысле слова решила оторваться - в одном из столичных развлекательных заведений экстремалы смогли воспарить над землей.

Полный улет: Потап показал, как отрывается с сыном (видео)

Потап с сыном Алексеем (Фото: instagram.com/realpotap)

Как видно на фото, Потап с сыном Алексеем в специальных комбинезонах и защитных шлемах ликуют после победы над силой притяжения.

Добавим, что в трубе за ними следил инструктор, чтобы полет проходил нормально и без неожиданных осложнений. 

Полный улет: Потап показал, как отрывается с сыном (видео)

Мужская компания развлекалась в аэротрубе (фото: instagram.com/realpotap)

Кстати, в аэротрубе пару лет назад шоумен, ведущий и волонтер Сергей Притула устроил своему сыну день рождения.

Видео: instagram.com/realpotap

В комментариях к фото и видео Потапа его подписчики восторгаются такому виду отдыха с малышами. Также многие признаются, что тоже мечтают так полетать. 

  • Крутезно!
  • Мощно!
  • Я тоже туда хочу!
  • Выходной весело и с пользой;
  • Прикольно, я бы хотела попробовать, но боюсь, что с моей везучестью подачу воздуха перекроют именно на мне;
  • Какой вы молодец! Все и везде успеваете, и даже деткам уделить внимание;
  • Полет нормальный?
  • Просто крутые пацаны!
  • Тоже летала в аэротрубе, очень понравилось, даже пыталась выполнять элементарные трюки!
  • Вот где ты треки придумываешь!

Как сообщалось ранее, Потап исполнил вместе со своим сыном Андреем забавный речетатив по дороге из школы.

Также мы писали о том, что бывшая коллега Потапа по дуэту Настя Каменских эмоционально поблагодарила его за причастность к своему новому музыкальному достижению.

Напомним, недавно Потап показал, с кем он провел активные выходные и чем занимался во время уикенда.

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