Полный улет: Потап показал, как отрывается с сыном (видео)

Потап в аэротрубе бросил вызов силе гравитации
Известный украинский продюсер и певец Потап, который недавно похвастался подтянутой фигурой и сменой своего имиджа, вместе с ребятней отправился за острыми впечатлениями и поделился со своими фанами фото и видео полета в аэродинамической трубе. Кадры артист опубликовал в своем Instagram.
Как видно на фото, мужская компания в прямом смысле слова решила оторваться - в одном из столичных развлекательных заведений экстремалы смогли воспарить над землей.
Потап с сыном Алексеем (Фото: instagram.com/realpotap)
Как видно на фото, Потап с сыном Алексеем в специальных комбинезонах и защитных шлемах ликуют после победы над силой притяжения.
Добавим, что в трубе за ними следил инструктор, чтобы полет проходил нормально и без неожиданных осложнений.
Мужская компания развлекалась в аэротрубе (фото: instagram.com/realpotap)
Кстати, в аэротрубе пару лет назад шоумен, ведущий и волонтер Сергей Притула устроил своему сыну день рождения.
Видео: instagram.com/realpotap
В комментариях к фото и видео Потапа его подписчики восторгаются такому виду отдыха с малышами. Также многие признаются, что тоже мечтают так полетать.
Как сообщалось ранее, Потап исполнил вместе со своим сыном Андреем забавный речетатив по дороге из школы.
Также мы писали о том, что бывшая коллега Потапа по дуэту Настя Каменских эмоционально поблагодарила его за причастность к своему новому музыкальному достижению.
Напомним, недавно Потап показал, с кем он провел активные выходные и чем занимался во время уикенда.