Ничего себе кубики!Лобода засветила шикарный пресс

Светлана Лобода, которая недавно умилила сеть тревел-фото с дочерью, продемонстрировала потрясающе подтянутую фигуру с шикарным прессом. Стройное тело звезды можно увидеть в ролике, который певица опубликовала на своей страничке в Instagram. Таким видео исполнительница хотела пожелать поклонникам хорошего дня, о чем и написала под роликом.

"Отличного дня вам", - написала артистка.

Певица предстала в ролике в белом пиджаке, черном кожаном бюстгальтере и ярких акссесуарах. На звезде черные массивные серьги и в таком же стиле кулон. Она посылает своим поклонникам воздушный поцелуй.

Видео вызвало бурную реакцию у поклонников, они написали звезде комплименты и похвалили ее пресс.

И тебе, королева!

И вам, светлая Светлана!

Огненная дамочка!

То чувство, когда летом Света на спорте, а ты нет, ее ошеломительный пресс тому подтверждение.

Ничего себе кубики!

Волнующе восхитительна!

Какой пресс!

Фото:Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Отметим, что в таком "прикиде" Лобода появляется на своей страничке в соцсети уже не в первый раз. В прошлом своем видео она продемонстрировала свой пресс без бюстгальтера.

Как ранее мы писали, солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, который по слухам является отцом младшей дочери Лободы Тильды, прилетел в Киев. Поклонники украинского певца Потапа заподозрили, что рокер хочет выяснить отношения со Светланой.

Напомним, что Лобода поймала букет невесты на свадьбе своей 28-летней сестры Ксении. Скорее всего, это знак, что звезда вскоре выйдет замуж.