Нічого собі кубики!Лобода засвітила шикарний прес

Світлана Лобода побажала всім гарного дня
Світлана Лобода, яка нещодавно умилила мережу тревел-фото з дочкою, продемонструвала приголомшливо підтягнуту фігуру з шикарним пресом. Струнке тіло зірки можна побачити в ролику, який співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Таким відео виконавиця хотіла побажати шанувальникам гарного дня, про що і написала під роликом.
"Гарного дня вам", - написала артистка.
Співачка постала в ролику у білому піджаку, чорному шкіряному бюстгальтері і яскравих акссесуарах. На зірці чорні масивні сережки і в такому ж стилі кулон. Вона надсилає повітряний поцілунок своїм шанувальникам.
Відео викликало бурхливу реакцію у прихильників, вони написали зірці компліменти і похвалили її прес.
Відзначимо, що в такому "прикиді" Лобода з'являється на своїй сторінці в соцмережі вже не в перший раз. У минулому своєму відео вона продемонструвала свій прес без бюстгальтера.
Як раніше ми писали, соліст німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн, який за чутками є батьком молодшої доньки Лободи Тільди, прилетів у Київ. Шанувальники українського співака Потапа запідозрили, що рокер хоче з'ясувати стосунки зі Світланою.
Нагадаємо, що Лобода зловила букет нареченої на весіллі своєї 28-річної сестри Ксенії. Швидше за все, це знак, що зірка незабаром вийде заміж.