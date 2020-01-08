Нежная Надя Дорофеева призналась, чего ждет от нового года

Певица продемонстрировала уютный лук в пастельных тонах
Многие все еще не могут отойти от новогодних и рождественских праздников, и звезды не исключение. К примеру, на днях Надя Дорофеева пожаловалась, что ее все не отпускает салат "Оливье" - видимо, праздничное застолье удалось! А в новой публикации в своем Instagram участница группы "Время и Стекло" рассказала, чего она ожидает от нового 2020 года.
Надя поделилась снимком, на котором запечатлена в нежном образе в пастельных тонах и несколько странной позе. Певица позирует в розовой тунике, колготках в сеточку и голубых чулках, а также блестящих ботинках на каблуках. Волосы артистки собраны в небрежный хвост.
Она сидит на корточках с серьезным выражением лица, глядя в сторону от камеры. При этом комната, в которой находится Дорофеева, украшена новогодней гирляндой.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Ценить и радоваться каждому дню. 2020- будь хорошим", - прокомментировала снимок Надя.
Поклонники артистки не оставлись равнодушными и оставили певице много теплых отзывов и пожеланий.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Ранее Владимир Дантес рассказал, как он покоряет Надю Дорофееву и поделился подробностями из жизни с любимой женой.