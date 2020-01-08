Нежная Надя Дорофеева призналась, чего ждет от нового года

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица продемонстрировала уютный лук в пастельных тонах

Многие все еще не могут отойти от новогодних и рождественских праздников, и звезды не исключение. К примеру, на днях Надя Дорофеева пожаловалась, что ее все не отпускает салат "Оливье" - видимо, праздничное застолье удалось! А в новой публикации в своем Instagram участница группы "Время и Стекло" рассказала, чего она ожидает от нового 2020 года.

Надя поделилась снимком, на котором запечатлена в нежном образе в пастельных тонах и несколько странной позе. Певица позирует в розовой тунике, колготках в сеточку и голубых чулках, а также блестящих ботинках на каблуках. Волосы артистки собраны в небрежный хвост.

Она сидит на корточках с серьезным выражением лица, глядя в сторону от камеры. При этом комната, в которой находится Дорофеева, украшена новогодней гирляндой.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Ценить и радоваться каждому дню. 2020- будь хорошим", - прокомментировала снимок Надя.

Поклонники артистки не оставлись равнодушными и оставили певице много теплых отзывов и пожеланий.

Красотка

Какие черевички

Почему ты такая красивая

Идеальная. говорила что розовый не любишь

Он будет отличным! Желаю тебе достичь всех целей

Любимка

Бомба ракета

Желаю тебе исполнения всех желаний

Будь счастлива, Надь

Мой мозг: Семки есть? А если найду????

Ты нас этому учишь. спасибо!)

Спасибо за то что даришь улыбк

Надя как всегда на стиле

Надя ты самый лучший мотиватор

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Ранее Владимир Дантес рассказал, как он покоряет Надю Дорофееву и поделился подробностями из жизни с любимой женой.