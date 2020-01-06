Постоянно о нем думаю: Джамала и Дорофеева сделали неожиданное признание

Фото: Надя Дорофеева, Джамала и ее сын (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певицы не могут отойти от новогодних праздников

Джамала недавно призналась, что считает Новый год идеальным праздником для веселой и шумной компании, а вот Рождество привыкла отмечать в тесном семейном кругу. Надя Дорофеева также сделала признание о том, как привыкла проводить зимние праздники. Оказалось, ее муж Владимир Дантес обожает смотреть легендарный фильм "Ирония судьбы" и приобщает к этому певицу. Так, череда праздников продолжается, и звезды, как и многие их поклонники, не могут устоять перед гастрономическими соблазнами. Например, Надя Дорофеева рассказала в Instagram, что никак не может "отойти" после традиционного "Оливье". Оказалось, у Джамалы та же проблема.

Надя позирует в платье кофейного цвета с принтом polka dot, длинными рукавами на завязках и оборкой на подоле и регулируемым шнурком-поясом на талии. На ногах – массивные замшевые черные сапоги на платформе.

"Оливье, отпусти меня, пожалуйста", - попросила певица под постом.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Какое платье, кажется, мне такое надо. И меня не отпускает Оливье. Ела его один день, а думаю о нем постоянно", - призналась под постом коллеги Джамала.

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Поклонники обрадовались тому, что не только они "пострадали" во время новогоднего застолья и до сих пор грезят о праздничных блюдах. Также не обошлось и без комплиментов образу Нади.

Надюша, тебе можно, кушай на здоровье

Домашняя

Как я вас понимаю. Оливье преследует и меня, все мысли о нем

Блин, очень красивое платье

Огонь, платье супер

Красотка

Класс

Неймовірна красуня

Не одну тебя оно не отпускает

Какая нежная

Скриншот комментариев

Напомним, что Джамала поделилась эксклюзивными фото, которые были сделаны в прошлом году во время ее семейного отдыха на Бали. Артистка засветила плоский животик в цветастом топе.