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Постоянно о нем думаю: Джамала и Дорофеева сделали неожиданное признание

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.01.2020 - 14:46
Постоянно о нем думаю: Джамала и Дорофеева сделали неожиданное признание
Фото: Надя Дорофеева, Джамала и ее сын (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певицы не могут отойти от новогодних праздников

Джамала недавно призналась, что считает Новый год идеальным праздником для веселой и шумной компании, а вот Рождество привыкла отмечать в тесном семейном кругу. Надя Дорофеева также сделала признание о том, как привыкла проводить зимние праздники. Оказалось, ее муж Владимир Дантес обожает смотреть легендарный фильм "Ирония судьбы" и приобщает к этому певицу. Так, череда праздников продолжается, и звезды, как и многие их поклонники, не могут устоять перед гастрономическими соблазнами. Например, Надя Дорофеева рассказала в Instagram, что никак не может "отойти" после традиционного "Оливье". Оказалось, у Джамалы та же проблема.

Надя позирует в платье кофейного цвета с принтом polka dot, длинными рукавами на завязках и оборкой на подоле и регулируемым шнурком-поясом на талии. На ногах – массивные замшевые черные сапоги на платформе.

"Оливье, отпусти меня, пожалуйста", - попросила певица под постом.

Постоянно о нем думаю: Джамала и Дорофеева сделали неожиданное признание

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Какое платье, кажется, мне такое надо. И меня не отпускает Оливье. Ела его один день, а думаю о нем постоянно", - призналась под постом коллеги Джамала.

Постоянно о нем думаю: Джамала и Дорофеева сделали неожиданное признание

Скриншот комментариев

Поклонники обрадовались тому, что не только они "пострадали" во время новогоднего застолья и до сих пор грезят о праздничных блюдах. Также не обошлось и без комплиментов образу Нади.

  • Надюша, тебе можно, кушай на здоровье
  • Домашняя
  • Как я вас понимаю. Оливье преследует и меня, все мысли о нем
  • Блин, очень красивое платье
  • Огонь, платье супер
  • Красотка
  • Класс
  • Неймовірна красуня
  • Не одну тебя оно не отпускает
  • Какая нежная

Скриншот комментариев

Напомним, что Джамала поделилась эксклюзивными фото, которые были сделаны в прошлом году во время ее семейного отдыха на Бали. Артистка засветила плоский животик в цветастом топе.

Столько тепла! Джамала растрогала новогодним семейным фотосетом с мужем и сыном Надя Дорофеева впервые показала свой роскошный дом и гардеробную
Новости Украины ДжамалаНадя Дорофеева
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