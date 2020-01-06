Постоянно о нем думаю: Джамала и Дорофеева сделали неожиданное признание

Певицы не могут отойти от новогодних праздников
Джамала недавно призналась, что считает Новый год идеальным праздником для веселой и шумной компании, а вот Рождество привыкла отмечать в тесном семейном кругу. Надя Дорофеева также сделала признание о том, как привыкла проводить зимние праздники. Оказалось, ее муж Владимир Дантес обожает смотреть легендарный фильм "Ирония судьбы" и приобщает к этому певицу. Так, череда праздников продолжается, и звезды, как и многие их поклонники, не могут устоять перед гастрономическими соблазнами. Например, Надя Дорофеева рассказала в Instagram, что никак не может "отойти" после традиционного "Оливье". Оказалось, у Джамалы та же проблема.
Надя позирует в платье кофейного цвета с принтом polka dot, длинными рукавами на завязках и оборкой на подоле и регулируемым шнурком-поясом на талии. На ногах – массивные замшевые черные сапоги на платформе.
"Оливье, отпусти меня, пожалуйста", - попросила певица под постом.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Какое платье, кажется, мне такое надо. И меня не отпускает Оливье. Ела его один день, а думаю о нем постоянно", - призналась под постом коллеги Джамала.
Скриншот комментариев
Поклонники обрадовались тому, что не только они "пострадали" во время новогоднего застолья и до сих пор грезят о праздничных блюдах. Также не обошлось и без комплиментов образу Нади.
Скриншот комментариев
Напомним, что Джамала поделилась эксклюзивными фото, которые были сделаны в прошлом году во время ее семейного отдыха на Бали. Артистка засветила плоский животик в цветастом топе.