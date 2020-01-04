ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Какой же кайф: Надя Дорофеева завела сеть соблазнительным танцем

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.01.2020 - 10:57
Какой же кайф: Надя Дорофеева завела сеть соблазнительным танцем
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица призналась, что ей очень нравится брать уроки танцев

Надя Дорофеева - не новичок в танцах, ведь певице приходится брать уроки хореографии для выступлений на концертах группы "Время и Стекло". Кроме того, артистка, которая недавно впервые показала свой роскошный дом и гардеробную, принимала участие в шоу Танцы со звездами в 2017 году, где дошла до финала и в итоге заняла второе место в паре с Женей Котом, уступив победу Наталье Могилевской. Однако она не прекращает учиться и признается, что ей безумно нравится танцевать.

Надя поделилась на своей странице в Instagram результатом нескольких занятий с профессиональными танцовщицами - видео своего чувственного и соблазнительного танца. В ролике танцуют три девушки, двигаясь в такт друг другу.

Дорофеева выбрала для урока черно-белые лосины, укороченную толстовку и ботинки на каблуке. Удобный и эффектный наряд выгодно подчеркнул ее стройную фигуру и завораживающие движения под музыку.

Видео: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Боже какой же кайф просто для себя учиться танцевать) спасибо @tatyana_ninja. И @dashagaga за компанию. Вы конечно неприятные люди, слишком хорошо танцуете) вот вам результат наших 3х занятий", - поделилась своей радостью певица.

Телеведущая Леся Никитюк, которая также участвовала в Танцах со звездами, тут же с присущим ей юмором прокомментировала выступление Нади.

"Це всьо класно канєшно.... Но вони ше луччє мене навчити танцювати не зможуть", - заявила Леди Ле.

Пользователи сети пришли в восторг от заводного танца Дорофеевой и засыпали ее комплиментами в комментариях.

  • Ваууу! Это очень красиво
  • Девочки вы сплошной кайф. нереально красиво
  • Вооооу. Полегче))
  • Как же ты шикарно танцуешь, просто, отдельный вид искусства
  • Класно двигаетесь
  • Такая красивая
  • Вау ,у тебя такие чёткие и нереально красивые движения.Продолжайте в том же духе !
  • Очень красиво танцуешь
  • Надя, это просто офигенно!!!
  • Надюша ты суперски танцуешь .Лав ю
  • Я балдею от того, как ты танцуешь. Ты неверотная. Люблю

Какой же кайф: Надя Дорофеева завела сеть соблазнительным танцем

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Ранее Владимир Дантес рассказал, как он покоряет Надю Дорофееву и поделился подробностями из жизни с любимой женой.

Надя Дорофеева призналась, что муж заставляет ее смотреть "Иронию судьбы" на новый год Надя Дорофеева впервые показала свой роскошный дом и гардеробную
Новости Украины певецНадя Дорофеева
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь