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Ніжна Надя Дорофєєва зізналася, чого чекає від нового року

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.01.2020 - 12:27
Ніжна Надя Дорофєєва зізналася, чого чекає від нового року
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка продемонструвала затишний лук в пастельних тонах

Багато хто все ще не можуть відійти від новорічних і різдвяних свят, і зірки не виняток. Приміром, днями Надя Дорофєєва поскаржилася, що її все не відпускає салат "Олів'є" - мабуть, святкове застілля вдалося! А в новій публікації у своєму Instagram учасниця групи "Время и Стекло" розповіла, чого вона очікує від нового 2020 року.

Надя поділилася знімком, на якому зображена в ніжному образі в пастельних тонах і дещо дивній позі. Співачка позує у рожевій туніці, колготках у сіточку і блакитних панчохах, а також блискучих черевиках на високих підборах. Волосся артистки зібране в недбалий хвіст.

Вона сидить на корточках з серйозним виразом обличчя, дивлячись у бік від камери. При цьому кімната, в якій знаходиться Дорофєєва, прикрашена новорічною гірляндою.

Ніжна Надя Дорофєєва зізналася, чого чекає від нового року

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Цінувати і радіти кожному дню. 2020 - будь хорошим", - прокоментувала знімок Надя.

Шанувальники артистки не залишились байдужими і залишили співачці багато теплих відгуків і побажань.

  • Красуня
  • Які черевички
  • Чому ти така красива
  • Ідеальна. казала що рожевий не любиш
  • Він буде відмінним! Бажаю тобі досягти всіх цілей
  • Любимка
  • Бомба ракета
  • Бажаю тобі здійснення всіх бажань
  • Будь щаслива, Надь
  • Мій мозок: Семки є? А якщо знайду????
  • Ти нас цього вчиш. спасибі!)
  • Дякую за те, що даруєш улыбк
  • Надя як завжди на стилі
  • Надя ти найкращий мотиватор

Ніжна Надя Дорофєєва зізналася, чого чекає від нового року

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Раніше Володимир Дантес розповів, як він підкорює Надю Дорофєєву і поділився подробицями з життя з коханою дружиною.

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