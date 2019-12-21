Все время ее соблазняю: Дантес поделился интимными деталями о жизни с Дорофеевой

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певец разоткровенничался в интервью о семейной жизни

Надя Дорофеева и Владимир Дантес - очень яркая и веселая и при этом крепкая пара в украинском шоу-бизнесе. Артисты женаты уже четыре года, а вместе - целых восемь и очень счастливы вместе. Они стараются не слишком пускать посторонних в свою личную жизнь, однако иногда все же публикуют совместные фото и делятся деталями своей жизни. Так, недавно Надя повеселила поклонников кулинарным мастер-классом по инструкции мужа, запечатлев его на видео. Владимир же сдал "Экзамен на откровенность" Маше Ефросининой, где раскрыл некоторые весьма интимные детали об отношениях с любимой.

Так, среди прочих был вопрос о том, кого последнего соблазнил Дантес. Маша тут же поинтересовалась, как он встречает супругу с гастролей - ведь он наверняка соскучился и пытается ее соблазнить. Однако артист признался, что это не очень хорошая идея.

"Никак. Во-первых, не надо ее трогать. Она же человек. Иначе это будет изнасилование какое-то. Ты же чувствуешь по состоянию, готова ли она сейчас тебе отвечать. Если ты видишь какой-то мимолетный дискомфорт, то не надо продолжать. Нужно прислушиваться к партнеру", - отметил Владимир.

Для него очень важен комфорт и самочувствие любимого человека.

"Мое желание не должно быть выше ее усталости. Разве что ты можешь сделать ей приятно и тоже получить от этого удовольствие, так можно, и не факт, что надо продолжать", - говорит Дантес.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Также артист признался, что когда Надя отдохнувшая, то они не прочь поиграть в ролевые игры и поэкспериментировать в постели - и вот тогда он ее как раз начинает соблазнять.

"Я все время ее соблазняю. Это вечная игра. Это же классно, когда ты начинаешь играть в то, что она недотрога. А потом ты еще начинаешь смеяться с этого. Это самое кайфовое!", - рассказал муж Дорофеевой.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева в экстремальном мини взволновала пикантным фото с портретом Позитива.