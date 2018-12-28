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"Неземная красота": Ефросинина в блестящем платье восхитила поклонников

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.12.2018 - 09:21
"Неземная красота": Ефросинина в блестящем платье восхитила поклонников
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая опубликовала снимок в социальной сети

Украинская телеведущая, актриса, общественный деятель Маша Еросинина, которая ранее украсила обложку известного глянца, запостила на своей странице в социальной сети Instagram новое фото в восхитительном платье. 

"Предновогодний вдох", - написала под снимком артистка. На фото Ефросинина стоит спиной к камере, демонстрируя вид платья сзади. Блестящий темно-синий наряд эффектно оголяет спину, подчеркивая фигуру знаменитости.

&quot;Неземная красота&quot;: Ефросинина в блестящем платье восхитила поклонниковФото: (instagram.com/mashaefrosinina)

Пользователи оценили по достоинству образ Маши, выразив восхищение и отметив хороший вкус артистки:

"Маша, вы - вдохновение!";

"Вау!";

"Непревзойденная!";

"Супер";

"Шикарная";

&quot;Неземная красота&quot;: Ефросинина в блестящем платье восхитила поклонников

Скриншот: (instagram.com/mashaefrosinina)

Как мы писали, Маша Ефросинина озадачила поклонников фото без макияжа. Они сравнили телеведущую с Настей Каменских, отметив ее цветущий внешний вид.

Ранее сообщалось, что сын Маши Ефросининой, Александр был растроган до слез после просмотра новогодней комедии "Приключения S Николая", где сыграла его мама.

Кроме того, телеведущая Маша Ефросинина озвучила огромную сумму, которую ей предлагали за интим. Знаменитость была очень возмущена подобным непристойным предложением в свой адрес.

Видео: РБК-Украина

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