"Неземная красота": Ефросинина в блестящем платье восхитила поклонников

Телеведущая опубликовала снимок в социальной сети
Украинская телеведущая, актриса, общественный деятель Маша Еросинина, которая ранее украсила обложку известного глянца, запостила на своей странице в социальной сети Instagram новое фото в восхитительном платье.
"Предновогодний вдох", - написала под снимком артистка. На фото Ефросинина стоит спиной к камере, демонстрируя вид платья сзади. Блестящий темно-синий наряд эффектно оголяет спину, подчеркивая фигуру знаменитости.
Фото: (instagram.com/mashaefrosinina)
Пользователи оценили по достоинству образ Маши, выразив восхищение и отметив хороший вкус артистки:
"Маша, вы - вдохновение!";
"Вау!";
"Непревзойденная!";
"Супер";
"Шикарная";
Скриншот: (instagram.com/mashaefrosinina)
Как мы писали, Маша Ефросинина озадачила поклонников фото без макияжа. Они сравнили телеведущую с Настей Каменских, отметив ее цветущий внешний вид.
Ранее сообщалось, что сын Маши Ефросининой, Александр был растроган до слез после просмотра новогодней комедии "Приключения S Николая", где сыграла его мама.
Кроме того, телеведущая Маша Ефросинина озвучила огромную сумму, которую ей предлагали за интим. Знаменитость была очень возмущена подобным непристойным предложением в свой адрес.
Видео: РБК-Украина