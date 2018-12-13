"Откопайте маму!": сын Ефросининой расплакался на фильме с ее участием

Фото: Маша Ефросинина (facebook.com/EfroLife)

Мальчик так сильно испугался за маму, что никак не мог поверить, что она рядом

Известная телеведущая и актриса Маша Ефросинина, которая восхитила эффектным образом на премьере фильма "Приключения S Николая", рассказала, как воспринял сцены с ее участием 4-летний сын. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Допремьерный показ новогодне-рождественской комедии "Приключения S Николая" состоялся в среду, 12 декабря. На показ фильма Маша Ефросинина пришла со всей семьей. Она призналась, что очень обрадовалась, когда увидела всю съемочную группу.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Картину до вчера я не видела, поэтому нервный кондратий лупил по коленным чашечкам с особым старанием. Вечер вчерашний (был допремьерный показ для прессы) помню отрывками. Помню, как радовалась, когда увидела всю съемочную группу, с которой ровно прошлой зимой мы отмораживали себе все, что можно, отморозить. Помню, что заметила, как повзрослели мои кино-дети", – рассказала телеведущая.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Кроме того, она сообщила, что ее 4-летний сын Александр очень разволновался, когда в фильме главных героев накрыла лавина. Мальчик расплакался и начал просить, чтобы его маму немедленно спасли.

"Помню, как мой родной сын Александр во время эпизода, где мою героиню в фильме накрывает снежная лавина, расплакался и закричал: "Откопайте маму!" То, что я в этот момент держала его за руку, не убеждало его, что мама давно раскопана", – написала Маша Ефросинина и добавила, что муж подшутил над ней.

"Помню фразу мужа: "В сценах, где ты вредное г...но, тебе вот даже играть не пришлось - настолько всё натуралистично", - добавила телеведущая.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее мы писали о том, что Маша Ефросинина рассказала о съемках в новой семейной комедии.

А также мы сообщали о том, что Маша Ефросинина умилила фото с подросшим сыном.

Видео: РБК-Украина