"Неземна краса": Єфросиніна у блискучому платті викликала захоплення у шанувальників

Телеведуча опублікувала знімок в соціальній мережі
Українська телеведуча, актриса, громадський діяч Маша Еросинина, яка раніше прикрасила обкладинку відомого глянцю, запостила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram нове фото в чудовому платті.
"Передноворічний вдих", - написала під знімком артистка. На фото Єфросиніна стоїть спиною до камери, демонструючи вигляд сукні ззаду. Блискуче темно-синє вбрання ефектно оголює спину, підкреслюючи фігуру знаменитості.
Фото: (instagram.com/mashaefrosinina)
Користувачі оцінили по достоїнству образ Маші, висловивши захоплення і відзначивши хороший смак артистки:
"Маша, ви - натхнення!";
"Вау!";
"Неперевершена!";
"Супер";
"Шикарна";
Скріншот: (instagram.com/mashaefrosinina)
Як ми писали, Маша Єфросиніна спантеличила шанувальників фото без макіяжу. Вони порівняли телеведучу з Настею Каменських, відзначивши її квітучий зовнішній вигляд.
Раніше повідомлялося, що син Маші Єфросиніної, Олександр був зворушений до сліз після перегляду новорічної комедії "Пригоди S Миколая", де зіграла його мама.
Крім того, телеведуча Маша Єфросиніна озвучила величезну суму, яку їй пропонували за інтим. Знаменитість була дуже обурена подібною непристойною пропозицією на свою адресу.
Відео: РБК-Україна