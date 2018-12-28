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"Неземна краса": Єфросиніна у блискучому платті викликала захоплення у шанувальників

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.12.2018 - 09:21
"Неземна краса": Єфросиніна у блискучому платті викликала захоплення у шанувальників
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча опублікувала знімок в соціальній мережі

Українська телеведуча, актриса, громадський діяч Маша Еросинина, яка раніше прикрасила обкладинку відомого глянцю, запостила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram нове фото в чудовому платті.

"Передноворічний вдих", - написала під знімком артистка. На фото Єфросиніна стоїть спиною до камери, демонструючи вигляд сукні ззаду. Блискуче темно-синє вбрання ефектно оголює спину, підкреслюючи фігуру знаменитості.

&quot;Неземна краса&quot;: Єфросиніна у блискучому платті викликала захоплення у шанувальниківФото: (instagram.com/mashaefrosinina)

Користувачі оцінили по достоїнству образ Маші, висловивши захоплення і відзначивши хороший смак артистки:

"Маша, ви - натхнення!";

"Вау!";

"Неперевершена!";

"Супер";

"Шикарна";

&quot;Неземна краса&quot;: Єфросиніна у блискучому платті викликала захоплення у шанувальників

Скріншот: (instagram.com/mashaefrosinina)

Як ми писали, Маша Єфросиніна спантеличила шанувальників фото без макіяжу. Вони порівняли телеведучу з Настею Каменських, відзначивши її квітучий зовнішній вигляд.

Раніше повідомлялося, що син Маші Єфросиніної, Олександр був зворушений до сліз після перегляду новорічної комедії "Пригоди S Миколая", де зіграла його мама.

Крім того, телеведуча Маша Єфросиніна озвучила величезну суму, яку їй пропонували за інтим. Знаменитість була дуже обурена подібною непристойною пропозицією на свою адресу.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Маша Єфросиніна
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