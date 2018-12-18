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"Неузнаваемая": Маша Ефросинина озадачила поклонников фото без макияжа

Lite » Звезды 18.12.2018 - 22:27
"Неузнаваемая": Маша Ефросинина озадачила поклонников фото без макияжа
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущую сравнили с известной украинской певицей

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно поделилась секретом безупречного внешнего вида,  показала поклонникам фото без макияжа. Снимок естественного внешнего вида она разместила в Instagram.

В кадре звезда позирует в полупрозрачных затемненных очках и шапке, из-под котрой выбиваются распущенные локоны.

&quot;Неузнаваемая&quot;: Маша Ефросинина озадачила поклонников фото без макияжа

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Во Львов по вопросам чудес", - оставила интригующую подпись ведущая.

Подписчики обнаружили схожесть Маши на фото с певицей Настей Каменских, отметив, что вначале даже не узнали ее. Комментаторы подчеркнули, что без  макияжа Ефросинина выглядит превосходно.

"Вас не узнать", "На Настю Каменских на этом фото похожа", "Я подумала это Каменских, пока на профиль не глянула", "Мария, какая же Вы красивая! А эти локоны…", "Шикарные волосы и очки, и краситься не нужно", - писали восторженные фаны.

&quot;Неузнаваемая&quot;: Маша Ефросинина озадачила поклонников фото без макияжа

&quot;Неузнаваемая&quot;: Маша Ефросинина озадачила поклонников фото без макияжа

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что сын Маши Ефросининой трогательно расплакался во время просмотра фильма с маминым участием.

Ранее Маша Ефросинина рассказала о непристойном предложении с огромной суммой, которое ей сделал обеспеченный иностранец.

Видео: РБК-Украина

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