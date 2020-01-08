"Невероятное тело": Светлана Лобода похвасталась соблазнительными формами в бикини

Певица улетела на отдых к пальмам и белоснежному песочку
Начало января - традиционная пора для каникул где-нибудь у океана для украинских знаменитостей. Так, Слава Каминская из НеАнгелов увезла сына и дочку на райский остров Бали, а Дмитрий Монатик с женой и сыновьями загорают на Мальдивах. Не стала исключением и Светлана Лобода, которая тоже устроила себе отдых у океана. Где именно, певица пока что не стала раскрывать, зато показала свою точеную фигуру во всей красе.
На своей странице в Instagram Лобода опубликовала красочный пляжный снимок, на котором запечатлена в черном бикини и солнцезащитных очках. Артистка красиво позирует на белоснежном песке на фоне лазурной воды, запустив руку в растрепанные волосы.
"Волшебное начало Нового года", - подписала кадр Светлана на английском языке.
Полностью просмотреть фото Светланы Лободы в купальнике можно здесь
Пользователи сети устроили ей настоящую лавину из комплиментов, восторгаясь соблазнительными формами исполнительницы.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, Светлана Лобода показала зажигательные танцы своих дочерей Евы и Тильды.