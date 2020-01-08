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"Невероятное тело": Светлана Лобода похвасталась соблазнительными формами в бикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.01.2020 - 14:51
"Невероятное тело": Светлана Лобода похвасталась соблазнительными формами в бикини
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица улетела на отдых к пальмам и белоснежному песочку

Начало января - традиционная пора для каникул где-нибудь у океана для украинских знаменитостей. Так, Слава Каминская из НеАнгелов увезла сына и дочку на райский остров Бали, а Дмитрий Монатик с женой и сыновьями загорают на Мальдивах. Не стала исключением и Светлана Лобода, которая тоже устроила себе отдых у океана. Где именно, певица пока что не стала раскрывать, зато показала свою точеную фигуру во всей красе.

На своей странице в Instagram Лобода опубликовала красочный пляжный снимок, на котором запечатлена в черном бикини и солнцезащитных очках. Артистка красиво позирует на белоснежном песке на фоне лазурной воды, запустив руку в растрепанные волосы.

"Волшебное начало Нового года", - подписала кадр Светлана на английском языке.

&quot;Невероятное тело&quot;: Светлана Лобода похвасталась соблазнительными формами в бикини

Полностью просмотреть фото Светланы Лободы в купальнике можно здесь

Пользователи сети устроили ей настоящую лавину из комплиментов, восторгаясь соблазнительными формами исполнительницы.

  • Невероятное тело, Свет
  • Зачем такая идеальная ...
  • Шикарная
  • Богиня, обожаю
  • фигура огонь
  • Светлана Сергеевна, вы как всегда прекрасна! Какой океан?
  • Лучшая!
  • Ваааай какие ножки
  • И пусть весь мир подождёт...
  • Шикарная девушка!
  • Какая фигура
  • Обалдеть !шикарная женщина, просто огонь! хорошего Вам отдыха, Светлана Сергеевна! набирайтесь сил
  • Просто, бомба!
  • Самая красивая женщина на этой планете. Восхищаюсь!!!

&quot;Невероятное тело&quot;: Светлана Лобода похвасталась соблазнительными формами в бикини

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода показала зажигательные танцы своих дочерей Евы и Тильды.

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