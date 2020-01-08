"Неймовірне тіло": Світлана Лобода похвалилася спокусливими формами в бікіні

Співачка полетіла на відпочинок до пальм і білосніжного пісочку
Початок січня - традиційна пора для канікул де-небудь біля океану для українських знаменитостей. Так, Слава Камінська з НеАнгелів відвезла сина і доньку на райський острів Балі, а Дмитро Монатік з дружиною і синами засмагають на Мальдівах. Не стала винятком і Світлана Лобода, яка теж влаштувала собі відпочинок біля океану. Де саме, співачка поки що не стала розкривати, зате показала свою фігуру у всій красі.
На своїй сторінці в Instagram Лобода опублікувала барвистий пляжний знімок, на якому зображена в чорному бікіні і сонцезахисних окулярах. Артистка гарно позує на білосніжному піску на тлі блакитної води, запустивши руку в розпатлане волосся.
"Чарівний початок Нового року", - підписала кадр Світлана англійською мовою.
Повністю переглянути фото Світлани Лободи в купальнику можна тут
Користувачі мережі влаштували їй справжню лавину з компліментів, захоплюючись спокусливими формами виконавиці.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, Світлана Лобода показала запальні танці своїх дочок Єви і Тільди.