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"Неймовірне тіло": Світлана Лобода похвалилася спокусливими формами в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.01.2020 - 14:51
"Неймовірне тіло": Світлана Лобода похвалилася спокусливими формами в бікіні
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка полетіла на відпочинок до пальм і білосніжного пісочку

Початок січня - традиційна пора для канікул де-небудь біля океану для українських знаменитостей. Так, Слава Камінська з НеАнгелів відвезла сина і доньку на райський острів Балі, а Дмитро Монатік з дружиною і синами засмагають на Мальдівах. Не стала винятком і Світлана Лобода, яка теж влаштувала собі відпочинок біля океану. Де саме, співачка поки що не стала розкривати, зате показала свою фігуру у всій красі.

На своїй сторінці в Instagram Лобода опублікувала барвистий пляжний знімок, на якому зображена в чорному бікіні і сонцезахисних окулярах. Артистка гарно позує на білосніжному піску на тлі блакитної води, запустивши руку в розпатлане волосся.

"Чарівний початок Нового року", - підписала кадр Світлана англійською мовою.

&quot;Неймовірне тіло&quot;: Світлана Лобода похвалилася спокусливими формами в бікіні

Повністю переглянути фото Світлани Лободи в купальнику можна тут

Користувачі мережі влаштували їй справжню лавину з компліментів, захоплюючись спокусливими формами виконавиці.

  • Неймовірне тіло, Світло
  • Навіщо така ідеальна ...
  • Шикарна
  • Богиня, обожнюю
  • фігура вогонь
  • Світлана Сергіївна, ви як завжди прекрасна! Який океан?
  • Найкраща!
  • Ваааай які ніжки
  • І нехай весь світ почекає...
  • Шикарна дівчина!
  • Яка фігура
  • Очманіти !шикарна жінка, просто вогонь! гарного Вам відпочинку, Світлана Сергіївна! набирайтеся сил
  • Просто бомба!
  • найкрасивіша жінка на планеті. Захоплююся!!!

&quot;Неймовірне тіло&quot;: Світлана Лобода похвалилася спокусливими формами в бікіні

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода показала запальні танці своїх дочок Єви і Тільди.

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