"Неймовірне тіло": Світлана Лобода похвалилася спокусливими формами в бікіні

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка полетіла на відпочинок до пальм і білосніжного пісочку

Початок січня - традиційна пора для канікул де-небудь біля океану для українських знаменитостей. Так, Слава Камінська з НеАнгелів відвезла сина і доньку на райський острів Балі, а Дмитро Монатік з дружиною і синами засмагають на Мальдівах. Не стала винятком і Світлана Лобода, яка теж влаштувала собі відпочинок біля океану. Де саме, співачка поки що не стала розкривати, зате показала свою фігуру у всій красі.

На своїй сторінці в Instagram Лобода опублікувала барвистий пляжний знімок, на якому зображена в чорному бікіні і сонцезахисних окулярах. Артистка гарно позує на білосніжному піску на тлі блакитної води, запустивши руку в розпатлане волосся.

"Чарівний початок Нового року", - підписала кадр Світлана англійською мовою.

Повністю переглянути фото Світлани Лободи в купальнику можна тут

Користувачі мережі влаштували їй справжню лавину з компліментів, захоплюючись спокусливими формами виконавиці.

Неймовірне тіло, Світло

Навіщо така ідеальна ...

Шикарна

Богиня, обожнюю

фігура вогонь

Світлана Сергіївна, ви як завжди прекрасна! Який океан?

Найкраща!

Ваааай які ніжки

І нехай весь світ почекає...

Шикарна дівчина!

Яка фігура

Очманіти !шикарна жінка, просто вогонь! гарного Вам відпочинку, Світлана Сергіївна! набирайтеся сил

Просто бомба!

найкрасивіша жінка на планеті. Захоплююся!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода показала запальні танці своїх дочок Єви і Тільди.