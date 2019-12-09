"Будущие артистки": Светлана Лобода показала зажигательные танцы своих дочерей

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Девочки явно пошли в звездную маму своим артистизмом

Украинская певица Светлана Лобода воспитывает двоих дочерей, причем до сих пор официально не раскрыла, кто же является отцом младшей девочки Тильды, да и лицо малышки скрывает от публики. А недавно и вовсе вызвала волну слухов о своей третьей беременности, опубликовав интригующее видео со старшей дочкой Евой, которая заявила, что "ждет братика". Артистка никак их не комментирует и наслаждается общением со своими малышками.

Лобода вызвала волну умиления в сети новым видео в Instagram - звезда показала, как ее дочки зажигательно отплясывают под музыку. В ролике 8-летняя Ева и полуторагодовалая Тильда, одетые в одежду с элементами, которые светятся в темноте, весело танцуют в темной комнате. При этом младшая снята спиной к камере. Малышка неплохо поймала ритм и забавно приседает в такт.

"Мои дети. у них свои танцы", - прокомментировала очаровательное видео Светлана.

Видео: Светлана Лобода показала танцующих дочек (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники пришли в восторг от талантов дочерей певицы и оставили множество теплых отзывов.

Какие зайки. Милота. Будущие артистки

Ну и зажигалочки )))

Тилля не хватает рядом

Звёзды)))

вот эти сладкие девчонки придумали вам танец на новый трек)))

Можно смотреть бесконечно

Дети певицы!!!

Тиля кайф ахахахаха

Тиля и то лучше меня танцует

Какие хорошенькие

Ой. Не могу

Это вы к новому году готовитесь ?))))

Вот оно счастье

Милые , а малявочка вообще улёт. танцы до упаду

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода поразила сеть идеальным вертикальным шпагатом.