Невероятно похожи: Катя Осадчая умилила фанов фото с отцом

Украинская теледива Катя Осадчая регулярно восхищает подписчиков эффектными и элегантными образами, а кроме того, делится в сети милыми снимками с семьей - мужем Юрием Горбуновым и маленьким сыночком Иваном. На этот раз она показала своего отца, а также трогательно поздравила его с днем рождения.

На фото Катя запечатлена рядом с папой, нежно его обнимая. При этом ведущая позировала без макияжа и в нежном женственном образе - белой блузке, широких розовых брюках и туфлях в тон верху наряда. Именинник же отдал предпочтение элегантному серому костюму. Папа и дочь улыбаются и просто-таки светятся от счастья - явно видно, что они очень рады видеть друг друга.

Отметим, что знаменитость очень похожа на отца.

"Тато, з Днем народження! Ми схожі і за зовнішністю і за характером, бачу ціль, не бачу перешкод, то про нас :) Многая літа!" - поздравила Катя родного человека.

Фото: Катя Осадчая с папой (instagram.com/kosadcha)

Фолловеры артистки присоединились к поздравлениям, а также отметили их невероятное сходство. Некоторые пошутили, что ростом Осадчая явно пошла в папу.

Фото: Катя Осадчая с папой (instagram.com/kosadcha)

"Нарешті на фото з Осадчою хтось вище Осадчої"

"Той момент, коли відчуваєш себе маленькою дівчинкою біля сильного татового плеча... Насолоджуйтесь і купайтесь в можливостях..."

"Ухти! Дійсно схожі і красиві! Міцного здоров'я, а характер - так тримати!"

"Такі хороші"

"Як тільки побачила фото зразу подумала що Ваш тато. Дуже схожі. Вітання батькові!"

"А ви дуже подібні!"

"Дуже схожі! Вітання татусеві. Многая літа!"

"О! То хтось є вищий за Вас!!! Многії літа Вашому папочці!!!"

"Таки схожі. З Днем народження тата!"

"З днем народження! Многая літа! Це добре, коли дочка схожа на тата. Кажуть, буде щаслива!"

"Ось в кого Ви така висока красуня"

"Катя татова копія!"

"Папина дочка"

Напомним, Катя Осадчая блистала во Львове в роскошном платье.

Ранее Катя Осадчая показала первые пляжные фото и объявила об открытии сезона. Телеведущая решила посетить Одессу и насладиться прогулкой у моря.

К слову, Катя Осадчая поделилась трогательным фото с сыном в День защиты детей.