Неймовірно схожі: Катя Осадча замилувала фанів фото з батьком

Українська теледіва Катя Осадча регулярно захоплює підписників ефектними і елегантними образами, а крім того, ділиться в мережі милими знімками з родиною - чоловіком Юрієм Горбуновим та маленьким синочком Іваном. На цей раз вона показала свого батька, а також зворушливо привітала його з днем народження.

На фото Катя зображена поряд з папою, ніжно його обіймаючи. При цьому ведуча позувала без макіяжу і в ніжному жіночному образі - білій блузці, широких рожевих брюках і туфлях в тон верху наряду. Іменинник ж віддав перевагу елегантному сірому костюму. Тато і дочка посміхаються і просто-таки світяться від щастя - явно видно, що вони дуже раді бачити один одного.

Зазначимо, що знаменитість дуже схожа на батька.

"Тато, з Днем народження! Ми схожі і за зовнішністю і за характером, бачу ціль, не бачу перешкод, то про нас :) Многая літа!" - привітала Катя рідної людини.

Фото: Катя Осадча з татом (instagram.com/kosadcha)

Фолловери артистки приєдналися до привітань, а також відзначили їх неймовірну схожість. Деякі пожартували, що зростом Осадча явно пішла в тата.

Фото: Катя Осадча з татом (instagram.com/kosadcha)

"Нарешті на фото з Осадчою хтось вище Осадчої"

"Тієї момент, коли відчуваєш себе маленькою дівчинкою біля сильного татового плеча... Насолоджуйтесь і купайтеся в можливостях..."

"Ухти! Дійсно схожі і красиві! Міцного здоров'я, а характер - так тримати!"

"Такі хороші"

"Як тільки побачила фото зразу подумала що Ваш тато. Дуже схожі. Вітання батькові!"

"А ви дуже подібні!"

"Дуже схожі! Вітання татусеві. Многая літа!"

"О! То хтось є вищий за Вас!!! Многії літа Вашій папочці!!!"

"Таки схожі. З Днем народження тата!"

"З днем народження! Многая літа! Це добре, коли донька схожа на тата. Кажуть, буде щаслива!"

"Вісь у кого Ві така висока красуня"

"Катя татова копія!"

"Татова донька"

Нагадаємо, Катя Осадча блищала у Львові в розкішній сукні.

Раніше Катя Осадча показала перші пляжні фото і оголосила про відкриття сезону. Телеведуча вирішила відвідати Одесу і насолодитися прогулянкою біля моря.

До речі, Катя Осадча поділилася зворушливим фото з сином у День захисту дітей.