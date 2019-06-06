Неймовірно схожі: Катя Осадча замилувала фанів фото з батьком

Телеведуча привітала коханого тата з днем народження
Українська теледіва Катя Осадча регулярно захоплює підписників ефектними і елегантними образами, а крім того, ділиться в мережі милими знімками з родиною - чоловіком Юрієм Горбуновим та маленьким синочком Іваном. На цей раз вона показала свого батька, а також зворушливо привітала його з днем народження.
На фото Катя зображена поряд з папою, ніжно його обіймаючи. При цьому ведуча позувала без макіяжу і в ніжному жіночному образі - білій блузці, широких рожевих брюках і туфлях в тон верху наряду. Іменинник ж віддав перевагу елегантному сірому костюму. Тато і дочка посміхаються і просто-таки світяться від щастя - явно видно, що вони дуже раді бачити один одного.
Зазначимо, що знаменитість дуже схожа на батька.
"Тато, з Днем народження! Ми схожі і за зовнішністю і за характером, бачу ціль, не бачу перешкод, то про нас :) Многая літа!" - привітала Катя рідної людини.
Фото: Катя Осадча з татом (instagram.com/kosadcha)
Фолловери артистки приєдналися до привітань, а також відзначили їх неймовірну схожість. Деякі пожартували, що зростом Осадча явно пішла в тата.
Фото: Катя Осадча з татом (instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, Катя Осадча блищала у Львові в розкішній сукні.
Раніше Катя Осадча показала перші пляжні фото і оголосила про відкриття сезону. Телеведуча вирішила відвідати Одесу і насолодитися прогулянкою біля моря.
До речі, Катя Осадча поділилася зворушливим фото з сином у День захисту дітей.