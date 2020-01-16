Нереально похожи! Регина Тодоренко очаровала редким фото с сестрой

После уютного празднования Нового года с мужем и сыночком Регина Тодоренко уехала к родителям в родную Одессу, взяв с собой и годовалого Майкла. Там телеведущая уже успела поразить сменой имиджа и похвасталась в сети новой прической. Она много гуляет по любимому городу и с удовольствием проводит время с родными. В новой публикации в своем Instagram Регина показала редкое фото со своей младшей сестрой.

Правда, не родной, а двоюродной - но при этом девушки все равно невероятно похожи друг на друга. На фото Регина и Аня запечатлены в обнимку на берегу моря, при этом на Тодоренко забавная красная шапка. К слову, обе они без макияжа и выглядят просто очаровательно.

"Всегда хотела сестру близнеца, но хромосомы распорядились иначе! И сестра у меня двоюродная! И младше меня на 8 лет. И казалось бы мы такие разные, но души, души-то друг друга знают ещё с прошлой жизни. Люблю тебя", - трогательно подписала кадр Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко с кузиной (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики тут же отметили поразительное сходство сестер и оставили много теплых отзывов душевному снимку.

Регина, вы очень похожи. это так волшебно

похожи! обе хорошенькие

Вы очень похожи и разницы в возрасте не видно, если вас накрасить одинаково и уложить одинаково - то мечта сбылсь) идея для фотосессии)

Очень похожи

Какие красоточки. иногда с двоюродными сестрами понимание лучше, чем с родными

Красуні

Вот если одинаково одеть и накрасить, вообще не отличить. похожи нереально

Похожи

Все равно очень похожи)

Как мило

Красоточки

Как родные

а вы похожи тут, прям как родные, и разница в возрасте не заметна

Милота

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко умилила домашним фото с сыном Михаилом из Одессы.