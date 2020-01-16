Нереально схожі! Регіна Тодоренко зачарувала рідкісним фото з сестрою

Після затишного святкування Нового року з чоловіком і синочком Регіна Тодоренко поїхала до батьків в рідну Одесу, взявши з собою і однорічного Майкла. Там телеведуча вже встигла вразити зміною іміджу і похвалилася в мережі новою зачіскою. Вона багато гуляє по улюбленому місту і з задоволенням проводить час з рідними. У новій публікації у своєму Instagram Регіна показала рідкісне фото зі своєю молодшою сестрою.

Правда, не рідною, а двоюрідною - але при цьому дівчата все одно неймовірно схожі одна на одну. На фото Регіна і Аня відображені в обнімку на березі моря, при цьому на Тодоренко забавна червона шапка. До речі, обидві вони без макіяжу і виглядають просто чарівно.

"Завжди хотіла сестру-близнюка, але хромосоми розпорядилася інакше! І сестра у мене двоюрідна! І молодша за мене на 8 років. І здавалося б ми такі різні, але душі, душі-то знають одна одну ще з минулого життя. Люблю тебе", - зворушливо підписала кадр Тодоренко.

Фото: Регіна Тодоренко з кузиною (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники відразу ж відзначили разючу подібність сестер і залишили багато теплих відгуків душевному знімку.

Регіна, ви дуже схожі. це так чарівно

схожі! обидві гарненькі

Ви дуже схожі і різниці у віці не видно, якщо вас нафарбувати однаково і укласти однаково мрія сбылсь) ідея для фотосесії)

Дуже схожі

Які красоточки. іноді з двоюрідними сестрами розуміння краще, ніж з рідними

Красуні

якщо однаково одягнути і нафарбувати, взагалі не відрізнити. схожі нереально

Схожі

Все одно дуже схожі)

Як мило

Красоточки

Як рідні

а ви схожі тут, прям як рідні, і різниця у віці не помітна

Милота

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко зворушила домашнім фото з сином Михайлом з Одеси.