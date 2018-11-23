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Даша Астафьева без макияжа восхитила чувственной фотосессией

Lite » Стиль и мода 23.11.2018 - 19:14
Даша Астафьева без макияжа восхитила чувственной фотосессией
Фото: Даша Астафьева (elle.ua)

Певица покорила естественной красотой

Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева, которая блеснула соблазнительной фигурой, снялась в стильной и чувственной фотосессии для бренда одежды Tommy Hilfiger. При этом звезда попробовала себя в необычном образе, передает ELLE.

В этой съемке 33-летняя Даша отказалась от яркого макияжа и укладки в пользу естественной красоты.

Даша Астафьева без макияжа восхитила чувственной фотосессией

В интервью изданию артистка призналась, что внутри нее произошли важные изменения, и поэтому сейчас ее стиль трансформируется. Все чаще на странице артистки в Instagram стали появляться снимки в более нежных и женственных нарядях, что расходится с ее привычным откровенным образом.

"В прошлом модные “луки”, которые появлялись в моих соцсетях, диктовались образом жизни и работой в группе Nikita. Я не скрываю, что очень часто нам говорили, какие фотографии выкладывать и в какой одежде ходить. Я это все принимала, потому что понимала: это работа", - поделилась Астафьева.

Даша Астафьева без макияжа восхитила чувственной фотосессией

Также Даша рассказала о своем видении красоты. По ее мнению, она не должна быть идеальной: "После того как я обрезала волосы, поняла, что полюбила кожаные косухи и простые платья: мне стало комфортно в этих образах. Потому что мне не нравится, когда красота как чай с сахаром – сладкая-сладкая. Всегда должен быть какой-то изъян, который нарушает образ".

Даша Астафьева без макияжа восхитила чувственной фотосессией

Звезда считает, что пухлые губы, длинные ресницы и волосы, подтянутая фигура – это не та красота, которую ты видишь и хочешь узнать ближе. Истинная красота включает в себя ум, умение создавать прекрасное и наполняться им, способность транслировать свое "я".

Даша Астафьева без макияжа восхитила чувственной фотосессией

Астафьева также отметила, что ей приходилось доказывать окружающим, что она не красивая "пустышка".

"Я не всегда была красивой — мне пришлось бороться за красоту, причем я не имею в виду какие-то стандарты. Побороться в моем понимании – это доказать людям, что я не пустышка, что у меня есть позиция по отношению к своей стране, своей семье, своему творчеству. Я всегда чувствую, когда комплименты адресованы исключительно красоте, а когда тому, что я сделала сама. Каждая девушка должна научиться понимать, что именно в ней хвалят и чем восхищаются", – считает артистка.

 

Ранее мы сообщали, что в сеть попало фото обнаженной Даши Астафьевой.

Кстати, до этого Астафьева восхищала своих фанов кардинально противоположным - очень нежным и ранимым ретро-образом. Это перевоплощение также можно увидеть в новом клипе Астафьевой на провокационную песню "Fetish".

Сама же Астафьева активно делится различными фотографиями со съемок фильма. Недавно исполнительница показала свои аппетитные формы на беговой дорожке. Отмечается, что эти эпизоды также войдут в ленту "Продюсер".

Даша Астафьева: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)

Новости Украины певецДаша Астафьевафотосессия
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